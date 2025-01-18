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Balıkçı ve Tilki Arasındaki Sıcak Dostluk
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balık avlarken yanlarına gelen aç tilkiyi elden besleyen balıkçılar arasında yaşanan duygusal anlar kameraya alındı. Rüstem Derin, doğada vahşi hayvanlarla bağ kurmanın muhteşem bir deneyim olduğunu ifade etti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir koyda avlanan balıkçılar, yanlarına gelen tilkiyi elleriyle besledi.

İlçede bir koya balık tutmaya giden Rüstem Derin ve arkadaşlarının yanına tilki geldi. Hayvanın aç olduğunu anlayan Derin, tilkiye yiyecek verdi.

Tilki, beslendikten sonra bölgeden uzaklaşırken, bu anlar cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Rüstem Derin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gelibolu Yarımadası'nda bir koyda dalış yapıp balık avladığını belirtti.

Dalıştan sonra arkadaşlarıyla piknik yapmak için bir şeyler hazırladıklarını aktaran Derin, "Muhtemelen balığın ve yiyeceklerin kokusunu alan tilki, yanımıza doğru gelmeye başladı. Hayvanı korkutmamak için küçük küçük yiyecekler attık. Daha sonra aç olan tilki, tamamen yanımıza gelerek elimizden yemek yemeye başladı. Doğada özgürce yaşayan vahşi hayvanlarla bağ kurmak muhteşem deneyimdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Kültür Sanat
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