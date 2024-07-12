Bakan Tekin: "Türkiye Yüzyılı Maarif modeli 2024-2025 eğitim öğretiminde itibaren yürürlüğe girecek"

İSTANBUL - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı tarafından düzenlenen 'Nehirden Denize, Özgür Filistin' temalı liseler arası şiir, hikaye ve kısa film yarışması sahiplerini buldu. Dereceye giren öğrencilere Bilal Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından ödülleri ve plaketleri takdim edildi. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif modeli 2024-2025 eğitim öğretiminde itibaren yürürlüğe girecek" dedi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ve İlim Yayma Vakfı'nın destekleriyle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin Türk dilini doğru, güzel, etkili kullanım becerisi ve edebi algı kazandırmak, soykırım ve savaş karşısında farkındalık oluşturmak amacıyla 'Nehirden Denize, Özgür Filistin' temalı şiir, hikaye ve kısa film yarışması düzenlendi. Ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, dereceye giren öğrenciler ve aileleri katıldı. Ödül töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, katılımcıların kürsü konuşması ile devam etti. Ayrıca dereceye giren öğrencilere Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan tarafından ödülleri ve plaketleri verildi.

Ödüller sahiplerini buldu

Üç aşamada dereceye giren öğrenciler jüri ekipleri tarafından değerlendirildi. Böylelikle Hikaye yarışmasında Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi'nden Fırat Ege Uzunoğlu, şiir yarışmasında Sınav Anadolu Lisesi Yusuf Eren İnan ve kısa film yarışmasında Fethi Gemuhluoğlu Anadolu Lisesi'nden Aram Khachaturian birinci oldu. Ayrıca dereceye giren tüm öğrenciler Bosna gezisine de hak kazandı.

Ödül töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "15 Temmuz'un yıldönümünü yaşıyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişimi olsaydı, muhtemelen bugün Gazze'de yaşayan çocuklarınkine benzer özgürlükleri, iradesi elinden alınmış bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaktık. O gün Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk milletinin şanlı bir direnişine hep beraber eşlik ettik ve çok şükür benzeri bir tabloyla karşılaşmadık. Allah bu milleti, bu ülkeyi bir daha bu türden olaylarla karşı karşıya getirmesin. Bugün Gazze'de yaşadıklarımız, bu zulmü yapan İsrail ve onun arkasındaki uluslararası güçlerin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik başlattıkları süreçle çok yakın bir diyaloğu var" dedi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif modeli 2024-2025 eğitim öğretiminde itibaren yürürlüğe girecek"

Bakan Yusuf Tekin, "Hepiniz biliyorsunuz, Türkiye Yüzyılı Maarif modeli adıyla 26 dersin programlarını değiştirdik, revize ettik. İnşallah bir aksilik olmasa 2024-2025 eğitim öğretiminde itibaren yürürlüğe girecek. Aslında bu yarışmanın teması tam anlamıyla bizim Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle ne yapmak istediğimizle birer bir örtüşen bir tema. Biz Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde çocuklarımızın güzel Türkçemize, ana dilimize vakıf, onu güzel kullanan, kendisini güzel ifade eden, bu dille hikayeler, şiirler yazabilen, film senaryoları yazabilen gençler ve bireyler olarak yetişmesi istiyoruz. İkincisi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle ilgili, biz 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz kısacası bu ülkede, bu ülkenin geleceği, bu ülkenin demokrasisi, bu ülkenin hukuk devleti vasfı, bu ülkenin bağımsızlığı tehlikeye düştüğü zaman çocuklarımızın bu ülkenin değerlerine, bu milletin iradesine sahip çıkmalarını arzu ediyoruz. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne bu anlamda önemli bir biçimde çocuklarımızın bu şuurda yetişmesini sağlayacak ifadeler koymak istedik. Aslında bugünkü yarışma bu anlamda bizim için çok önemli" dedi.

Ödül töreninde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "İlim Yayma Vakfımız 1973 yılında İlim Yayma Cemiyeti tarafından kurulmuş ve İlim Yayma Cemiyeti ile birlikte 70 yılı aşkın bir eğitim geleneğinin temsilcisi, bugüne kadar yurtlarında on binlerce öğrenciyi barındırmış, birçok yüksek lisans, doktora talebesine özellikle burslar vermiş ve üniversite sonrasında akademik hayatlarında proje ve yurtdışı çalışmalara yönelik destekleriyle de ilmi çalışmaları desteklemiş bir vakıfız. 2010 yılında Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni kuran ve aynı zamanda 2019 yılından beri de Türkiye'nin en büyük, en önemli akademik ödülü olan İlim Yayma Ödülleri'ni veren, organize eden vakıfız" diye konuştu.

Erdoğan, "Saraybosna'daki üniversitemizin desteğiyle bu yarışmalarda dereceye giren bütün öğrenci kardeşlerimizi Saraybosna'da ve Bosna Hersek gezisiyle ağırlamak, misafir etmek istedim. Hepsini tebrik ediyorum. Tabii onlar için belki güzel bir tecrübe, güzel bir gezi olacak ama Filistin'deki çocuklar için çok zorlu bir süreci yaşıyoruz. Artık 9 ayı bulan bir süredir İsrail kan, gözyaşı, zulüm yağdırıyor ve maalesef bütün Batı kamuoyu başta olmak üzere dünyada bunu durdurmaktan aciz. Türkiye olarak elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Ama bu yarışma üzerinde şunu özellikle vurgulamak isterim. Türkiye'de yetişen her bir çocuğumuzun dünyada zulümleri bitirmek için rol sahibi olma yükümlülüğümüzün olduğunu hissetmesini sağlamalıyız. Çünkü ecdadımız bunu başarmış. Ecdadımız Selahattin Eyyubi olsun, Fatih Sultan Mehmet olsun, Yavuz Sultan Selim olsun, fethettikleri İslam Sancağını, Osmanlı-Selçuklu bayrağını götürdükleri topraklarda yaşayan insanları inancından, renginden, bağımsız olarak huzur içerisinde, barış içerisinde yaşatmayı başarmış. Onlardan önce zulüm olan, kan gözyaşı olan topraklara huzur götürmüş ve onlar çekildikten sonra da o topraklara barış, huzur yeniden uğramamış. Onun için o ecdadın torunları dünyada bu tür zulümleri bitirme hassasiyetini, sorumluluğunu üzerinde taşıdığını bilerek yetişirse ben eminim ki 21. yüzyıla damga vurma ihtimali, imkanı, şansı olan bu millet bu yüzyıla Türkiye yüzyılı dedirtecek. Kudüs başta olmak üzere dünyada süre gelen zulümleri bitirmede öncü, önder ve lider olacak" dedi.