Bakan Ersoy, 'Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılışında konuştu Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sezai Karakoç'un 88 yıllık yaşamında sadece haysiyetli bir ömür sürdürmenin gayesiyle hareket ettiğini belirterek, "Neye inanıyorsa onu söyledi, nasıl inanıyorsa öyle yaşadı. Her daim hakikatin peşinde oldu. Hakikati söylemenin bedeli ne olursa olsun o bedeli ödemekte hiçbir zaman tereddüt etmedi." dedi.

Şair, düşünür ve fikir adamı Sezai Karakoç'un doğumunun 92'nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Ankara Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu"nun açılışı Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Bakan Ersoy, programda yaptığı konuşmada, Sezai Karakoç'un hayatında bir hazine saklı olduğunu vurgulayarak, "Sezai Karakoç çok erken yaşlardan itibaren farklı bir karakter ortaya koymuş, dar kalıpların içine hapsedilmeyeceğini göstermiş, özgün, derinlikli ve titiz bir yaşam sürmüştür. Karakoç'un hayatında bir hazine saklıdır ve o hazine keşfedildikçe bizim düşünce dünyamız da sanatımız da şiirimiz de daha da zenginleşecektir." ifadelerini kullandı.

Karakoç'un şiirlerinden alıntı yapan Bakan Ersoy, merhum şairin "Kar" başta olmak üzere, "Mona Roza", "Balkon", "Şahdamar" ve "Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine" gibi eserlerin asla unutulmayacağını söyledi.

Sezai Karakoç'un sadece şairliğiyle değil, düşünce dünyasındaki yeriyle de çok büyük bir isim olduğuna vurgu yapan Ersoy, diriliş düşüncesiyle bir toplumun yeniden uyanışını sağlamak için büyük bir titizlikle çalıştığını kaydetti.

"Bedeli ödemekte hiçbir zaman tereddüt etmedi"

Karakoç'un mütevazı yaşamıyla da örnek bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"88 yıllık yaşamında sadece haysiyetli bir ömür sürdürmenin gayesiyle hareket etti. Neye inanıyorsa onu söyledi, nasıl inanıyorsa öyle yaşadı. Her daim hakikatin peşinde oldu. Hakikati söylemenin bedeli ne olursa olsun o bedeli ödemekte hiçbir zaman tereddüt etmedi."

Karakoç'un "Diriliş, geçmişte kalan bir ihtişamın hatırası değil, gelecekteki bir medeniyetin ilk adımıdır" sözlerine atıfta bulunan Ersoy, yazarın onurlu yaşamının gençlere "geleceğe dönük atılacak bir adımın ne olması gerektiğinin" anlaşılması adına örnek teşkil ettiğini ifade etti.

"Diriliş nesli onun vasiyetini yerine getirecektir"

Yazarın "diriliş nesli ideali" ile ilgili de konuşan Bakan Ersoy, "Hayalini kurduğu, inşa etmek için ömrünü harcadığı diriliş nesli onun vasiyetini yerine getirecektir. Bizler de üstadımızın aziz hatırasını yaşatmak için Bakanlık olarak elimizden ne gelirse yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakan Ersoy, Karakoç'un Mehmet Akif ve Necip Fazıl çizgisinin en önemli temsilcilerinden biri olduğuna dikkati çekerek şiirleri ve fikirleriyle her daim diri kalacağını söyledi.

" Sempozyum, sadece geçmişe yönelik bir anma değil, geleceğe dair sorumlulukları hatırlatan bir vesiledir" diyen Ersoy, bildirileriyle katkı sunan akademisyenlere ve organizasyonu hayata geçirenlere teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telgrafı okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sempozyuma mesaj iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Diriliş neslinin ağabeyi merhum Sezai Karakoç'un doğumunun 92'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun, üstat Karakoç'un yeni nesiller tarafından daha iyi tanınmasına vesile olmasını diliyorum. Kendine özgü medeniyet tasavvuruyla dava sahibi olmayı ve aşkı unutulmaz eserleriyle en güzel şekilde bizlere anlatan üstat Karakoç, fikirleriyle nesillere yol gösteren, istikamet çizen gönül adamı, ahlak abidesiydi. Modern Türk edebiyatımızın yaşarken efsane olan son temsilcilerinden şair Karakoç, kalplerdeki, zihinlerdeki zincirlerin kırılmasına öncülük etmiş, bir nesle harekete geçmenin ne büyük bir erdem olduğunu anlatmış, dirilişin yolunu çizmiştir. Zamanı kuşatırken hep ileriye bakmayı öğütleyen yazıları, eserleri ve yaşantısıyla örnek bir şahsiyet olan Sezai Karakoç, 'diriliş ve medeniyet' kavramlarını belleklere nakşetmiş, uyandırdığı koskoca bir nesle 'ağabey' olmuştur. Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun üstat Karakoç'un gençlerimiz tarafından daha iyi tanınmasına vesile olacağına inanıyorum. Sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Sebilürreşad Vakfı Başkanı Sayın Fatih Bayhan ve vakıf yöneticilerini tebrik ediyor, tüm katılımcı ve misafirleri muhabbetle selamlıyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve Sebilürreşad Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fatih Bayhan da selamlama konuşması yaptı.

Programa eski bakanlar Beşir Atalay, Mehdi Eker, Sinema Genel Müdürü Birol Güven de katıldı.

Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılışı yapılan sempozyum iki gün sürecek. Sempozyumun 29 Mayıs'taki oturumuna ise Sezai Karakoç'un mezun olduğu Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ev sahipliği yapacak.