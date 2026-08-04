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Tralleis Antik Kenti'nde 2 Bin Yıllık Havuz Gün Yüzüne Çıkarıldı

Tralleis Antik Kenti'nde 2 Bin Yıllık Havuz Gün Yüzüne Çıkarıldı
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde 'Geleceğe Miras Projesi' kapsamında, yaklaşık 2 bin yıllık 300 kişi kapasiteli antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Ersoy, bilimsel çalışmalarla korunarak geleceğe taşınacak bu miras için emeği geçenlere teşekkür etti.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aydın'daki Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında, yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip 300 kişilik antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Aydın'ın ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti'nde 2026 yılı kazı çalışmaları devam ederken, yürütülen çalışmalarla 2 bin yıllık antik havuz gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tralleis Antik Kenti'nde önemli bir çalışmanın daha tamamlandığını duyurdu. Bakan Ersoy, Hamam Gymnasium kompleksinin frigidarium bölümünde yer alan 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindeki ve yaklaşık 300 kişi kapasiteli antik havuzun kazı ve restorasyon çalışmalarının tamamlanarak gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip antik havuzun, yürütülen bilimsel çalışmaların ardından yeniden görünür hale getirildiğini belirten Bakan Ersoy, projede emeği geçenlere teşekkür ederek "Medeniyetimizin izlerini bilimsel çalışmalarla koruyacak, geçmişin mirasını geleceğe taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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