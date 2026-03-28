Kültür ve Turizm Bakanı Belma Sekmen ile bir araya geldi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Belma Sekmen ile bir araya geldi. Bakan Ersoy'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2005 yılında kurulan TOGEM-DER'in Başkanı Sekmen ile gerçekleştirdiği görüşmede, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve bilgiye erişimin artırılması hedefiyle atılabilecek adımlar ele alındı.

'ORTAK PROJELER ÜZERİNE DEĞERLENDİRME YAPTIK'

Bakan Ersoy, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Toplumun her kesimine erişen, çocuklar ve gençler başta olmak üzere dezavantajlı grupları bilgiyle buluşturacak yeni nesil kütüphane modelleri, gezici ve mahalle odaklı kütüphane uygulamaları ile okuma kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik ortak projeler üzerine verimli bir değerlendirme yaptık. Eğitim, sosyal dayanışma ve hayır çalışmalarıyla topluma dokunan bu yaklaşımı, kültür ve bilgiye erişimi artıracak projelerle destekleyeceğiz ve bu süreci daha da ileri taşıyacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı