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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde hasar alan Hatay Arkeoloji Müzesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Ersoy, Hatay temaslarına Arkeoloji Müzesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek başladı. Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy, 20 vakıf eserinin açılışı için Kırıkhan ilçesine geçti.

Tarihte çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan ve tarihiyle geçmiş ışık tutan kentin tarihi yapılarını bünyesinde barındıran Hatay Arkeoloji Müzesi asrın felaketinde hasar almış ve kullanılmaz hale gelmişti. Bünyesinde barındırdığı 37 bin eser kentteki depolarda koruma altına alınırken Hatay Arkeoloji Müzesi'nin güçlendirilmesi ve yenilenmesi için çalışmalara başlanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı