Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntüsü paylaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı: Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntüsü paylaşıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ile beraber Sinema Genel Müdürlüğü'nün arşivinden çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntüsünü paylaştı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı ile beraber Sinema Genel Müdürlüğü'nün arşivinden çıkan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntüsünü paylaştı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Sinema Genel Müdürlüğü arşivinden gün yüzüne çıkarılan ve ilk kez yayımlanan Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüsünü kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ersoy, paylaşımda, "İstiklal ve istikbal mücadelemizin zaferle taçlanışının 103'üncü yıl dönümünü tarifsiz bir gururla ve coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos Zaferi'nin coşkusunu ve gururunu bir kez daha yaşarken, Sinema Genel Müdürlüğümüzün gün yüzüne çıkardığı Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez yayınlanan bu görüntü kaydını sizlerle paylaşmak istiyorum. 1935 ya da 1936 yılında çekildiği düşünülen bu görüntüde Ulu Önder, Florya Deniz Köşkü'nde kendini karşılayan çocuklarla görülüyor. Bu eşsiz görüntüyle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor; Kurtuluş Savaşımızın Başkumandanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Türkiye, Gazze'ye neden havadan yardım götürmüyor? CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı

Özel merak edilen soruyu sordu, Bakan Fidan söz alıp yanıtladı
90 yıl önce bugün! Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntüleri

90 yıl önce bugün! Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntüleri
AK Partili başkandan jandarmaya: Pisliksin

AK Partili başkandan jandarmaya hakaret: Pisliksin
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine vekalet edecek isim belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.