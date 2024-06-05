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BAİBÜ Kütüphanesi'ni Bir Ayda 52 Bin Kişi Kullandı

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'ni bir ayda 52 bin kişi kullandı. Üniversiteden yapılan açıklamada, kütüphanenin 1-31 Mayıs tarihleri arasında toplam 52 bin 146 kişi tarafından kullanıldığı belirtildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'ni bir ayda 52 bin kişi kullandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, 31 Mayıs Cuma günü derslerin sona erdiği, dönem sonu sınavlarının 3 Haziran'da başladığı belirtildi.

Sınavların öncesini kapsayan 27 Mayıs-2 Haziran'da toplam 22 bin 76 akademik ve idari personel ile öğrencinin kütüphaneden yararlandığı, 239 kişinin ise gece saatlerinde kütüphaneyi kullandığı anlatıldı.

Açıklamada, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nin hizmetlerinden 1-31 Mayıs'ta arasında toplam 52 bin 146 kişinin faydalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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