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BAİBÜ'de 9. Anneler Üniversitede Okulu Eğitimleri Başladı

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Rektörlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (KATUM) tarafından düzenlenen 9. Anneler Üniversitede Okulu, 'Sağlık Okuryazarlığı' temasıyla başladı. Eğitimler, 31 Mayıs'ta tamamlanacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 9. Anneler Üniversitede Okulu eğitimleri başladı.

BAİBÜ Rektörlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (KATUM) tarafından düzenlenen 9. Anneler Üniversitede Okulu, bu dönem "Sağlık Okuryazarlığı" temasıyla açıldı.

Tıp Fakültesi Prof. Dr. Ahmet Şahap Kükner Konferans Salonu'ndaki açılış törenine, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazmiye Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gürkan Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı, KATUM Müdürü Doç. Dr. Hikmet Yağlı Mavil ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Naciye Somuncu Demir, akademik ve idari yönetici ve personel ile 35 anne ve anne adayı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Rektör Alişarlı, üniversitelerin asli görevlerinden birinin topluma katkı sunmak olduğuna dikkati çekerek, Anneler Üniversitede Okulu'nun bu kapsamda önemli eğitim programı olduğunu belirtti.

"Her Yaş Dostu Üniversite" söylemini kendilerine motto edindiklerini anlatan Alişarlı, "Birlikte Öğrenme Üniversitesi" ve "Çocuk Üniversitesi" hakkında da bilgi verdi.

KATUM Müdürü Mavil, annelerin, sadece bir çocuğu büyüten değil, ilmek ilmek bütün toplumu inşa eden ilk eğitimciler olduğunu vurgulayarak, bu gönüllü eğitimcilerin bilinçlendirilmesi noktasında üniversitelere büyük görevler düştüğünü, projenin, bölgedeki kadınların sağlık alanındaki bilgi ve deneyimlerini artırmayı hedeflediğini aktardı.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Taslamacıoğlu Duman, "Sağlıklı Yaşam ve Kanser Farkındalığı" başlıklı sunumunda, yeterli ve dengeli beslenme, suyun faydası, düzenli ve yeterli bedensel etkinlik, düzenli ve yeterli uyku, stresle baş edebilme, obezite, kanser ve obezite ilişkisi konularında ayrıntılı bilgi verdi.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzm. Dr. Funda Dağıstanlı "Kadın Üreme Sağlığı" ve Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oruç Yunusoğlu ise "Akılcı İlaç Kullanımı" konularında sunum yaptı.

Soru cevap bölümünün ardından ilk gün etkinliklerinin sona erdiği eğitimler 31 Mayıs'ta tamamlanacak.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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