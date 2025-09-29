Bahşılı 1. GastroFest Festivali Zara Konseriyle Kapatıldı

Bahşılı 1. GastroFest festivali, Zara konseri ile sona erdi.

Mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde konuşan Vali Mehmet Makas, festivalin birlik, beraberlik ve dayanışmaya vesile olmasını dileyerek, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır ve İlçe Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Vali Makas ile beraberindekiler, festival alanında bulunan stantları ziyaret etti.

Festival, sanatçı Zara'nın konseri ile sona erdi.

Festivale, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.