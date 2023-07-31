Bahçelievler'de 90'lar 2000'ler Festivali Düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliği kapsamında 90'lar 2000'ler festivali gerçekleştirildi. Etkinlikte şarkıcı Murat Kekilli sahne aldı ve 90'lı yıllara ait şarkılar söylendi. Ayrıca oyun alanları ve nostalji çadırı gibi etkinlikler de yer aldı. Vatandaşlar geçmişi yad etme fırsatı buldu ve etkinlikten memnun kaldı.

Bahçelievler'de kültür sanat etkinlikleri kapsamında 90'lar 2000'ler festivali düzenledi. 90'lı yıllara ait şarkıların söylendiği, oyunların oynandığı ve o döneme ait eşyaların sergilendiği etkinlikte şarkıcı Murat Kekilli sahne aldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 29-30 Temmuz arasında Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda vatandaş katıldı. 90'ların unutulmaz şarkılarının dinletildiği etkinlikte oyun alanı, karnaval çadırı, subsoccer, mini bowling, basket makinesi, langırt, atari makinesi, angry bird oyunu, air hockey, karaoke çadırı ve nostalji çadırı yer aldı. Geçmişteki oyunları özleyen yetişkinler oyun alanlarında keyifli anlar yaşadı. 90'lar evinin sergilendiği nostalji çadırında ise o döneme ait eski oturma odası, mutfak ve eski eşyalar sergilendi. Nostalji çadırını çocuklarıyla birlikte gezen vatandaşlar geçmişi yad etti. Etkinlik alanında ayrıca eski döneme ait otomobiller yer aldı.

Etkinliğin birinci gününde Retrobüs, ikinci gününde ise Murat Kekilli sahne alarak vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.

'ÇOCUKLUĞUMA GERİ DÖNDÜM'

90'lar çadırını ziyaret eden Gülay Yıldız, 'Burayı görünce çok duygulandım, gözlerim doldu. Geçmişime, çocukluğuma geri döndüm. Buradaki şeylerin çoğu bizde vardı. Keşke o günlere geri dönebilsek. Çocuğum o günleri yaşayabilse. Şimdi teknoloji gelişti, çocuklarımız bunları görmedi. O sokak oyunlarını görmediler. Çocuğum burayı gördüğü için çok mutlu oldum. Bizim yaşadığımız ortamı görmüş oldu. Böyle bir etkinlik yaptığı için belediyemize çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'ESKİLERİ YAD ETMEK İYİ BİR ŞEY'

Ömer Faruk Yıldız (14), 'Bence çok nostaljik bir etkinlik. Eskileri yad etmek iyi bir şey. Eski televizyon, eski büfe olsun geçmişimizi görebiliyoruz. Çok iyi zamanlarmış' dedi.

'UNUTTUĞUMUZ ŞEYLER OLUYOR, ONLARI HATIRLIYORUZ'

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Fikret Acun, 'Etkinlik çok güzel, eskileri yad ediyoruz. Bazen unuttuğumuz şeyler oluyor, onları hatırlıyoruz. Bölgemizde böyle bir etkinlik yaptıkları için başkanımıza, belediyemize ve kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Buraya ailecek geldik, eğleniyoruz. Herkes buraya gelip çocukluklarını hatırlasın, günümüzde yine eskileri yaşayalım' şeklinde konuştu.

'ÇOK EĞLENİYORUM'

Hamza Mete Acun (9), 'Burada çok eğleniyorum. Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a teşekkür ediyorum' dedi.

'ZAMANIN NASIL GEÇTİĞİNİ ANLAMADIM'

Azra Özdemir (17), 'Etkinlik çok zevkli aynı zamanda burada eski yaşamı öğreniyoruz. Eski televizyonları, eski arabaları görmek güzel oluyor. Saat 13.30'dan beri buradayım, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Bize böyle bir olanak ve eğlence sunduğu için belediyeye ve Hakan Bahadır'a çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.