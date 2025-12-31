Ebeveynler çocuklarıyla kitap okumak için okulun kütüphanesinde buluşuyor

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Baharözü köyündeki ortaokulda başlatılan proje ile öğrenciler ve velileri, okulun kütüphanesinde bir araya gelerek kitap okuyor.

Baharözü Ortaokulu'nda, "Aile Yılı" kapsamında öğrenciler ile velilerini okulda buluşturan "Beni Benimle Oku Projesi" hazırlandı.

Haftanın bir günü okul kütüphanesinde buluşan veliler ve öğrenciler, birlikte kitap okuyor. Projeyle öğrencilerin hızlı ve hatasız okumaları da hedefleniyor.

Okul Müdürü Köksal Coşkun, AA muhabirine, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Değer Projesi" kapsamında milli ve manevi değerlere bağlı, erdemli ve sorumlu bireyler yetişmesinin hedeflendiğini vurgulayan Coşkun, "Biz de her iki proje kapsamında öğrencilerimize aileleriyle kitap okuma etkinliği yaptık. Aileyle yapılan her işin başarıya ulaşacağına inancımız tamdır. Aile, birliğin ve beraberliğin sembolü. Bu nedenle aileyle yapılan her iş başarıya ulaşır düşüncesiyle yola çıktık." diye konuştu.

Coşkun, projeye ilk etapta okuması zayıf olan öğrencilerle başladıklarını belirterek, okuma grubunda hem öğrencilerin hem de velilerin kitap okuduğunu dile getirdi.

Velilere yönelik okul kütüphanesi için kişisel gelişim kitapları satın aldıklarını anlatan Coşkun, "Bu kitaplarda çocuklara nasıl davranılacağı, çocukların gelişim sürecinde nasıl hareket edileceği anlatılıyor. Öğrencilerimize de milli ve manevi değerleri anlatan kitaplar seçtik. Burada velilerimizle okuyoruz ve öğrencilerimizin gelişimini görüyoruz." dedi.

"Öğrencilerimizin okumalarında gelişme ve ilerleme gözlemledik"

Projeyi hayata geçirdikleri günden itibaren öğrencilerin okumalarında değişiklik olduğunu vurgulayan Coşkun, "Projeyi yaklaşık 15 gün önce başlattık, öğrencilerimizin okumalarında gelişme ve ilerleme gözlemledik. Hatalar yavaş yavaş düzeliyor, inşallah sene sonuna da tamamen akıcı okumayı hedefliyoruz. Velilerimiz gerek bu projede gerekse okulumuzun ihtiyaçlarında her zaman yanımızda. Biz de onların bize emanet ettiği çocuklarımızı başarıya ulaştıracağımıza söz veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrenci velisi Zeynep Mutlu ise projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha faydalı ve yararlı bir gelecek için projeyi desteklediklerini dile getiren Mutlu, "Öğrencilerimizle kitap okumaya başladık ve güzel sonuçlar aldık. Öğrencilerimizi destekleyerek projeden memnun kaldık. Öğrenci, ebeveyn yanında olduğu zaman kitaba daha çok odaklı oluyor. Bizler yanlarında olunca öğrencilerimiz daha ileri seviyede okumaya başladılar." dedi.

"Proje bizlere de katkı sağladı"

Projeye başladıklarında öğrencilerin okumasındaki gelişmeye şahit olduklarını belirten Mutlu, "Çocuklarımızdaki gelişmeyi veliler olarak hepimiz görüyoruz. Proje bizlere de katkı sağladı. Okuduğumuz kitapta öğrencilerimize nasıl davranmamız gerektiği anlatılıyor." şeklinde konuştu.

Okulun 5. sınıf öğrencisi Mevlüt Işık da proje sayesinde okumasını geliştirdiğini ifade etti.

Projeyi hazırlayan öğretmenlerine teşekkür eden Işık, "Projeden sonra okumam ilerledi, takılmadan okuyorum. Ailemiz de bize güç ve destek veriyor." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Huriye Akbulut ise projeye başlamadan önce okumasının zayıf olduğunu anlatarak, şimdi daha güzel okuduğunu sözlerine ekledi.