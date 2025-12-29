Bahar Gelir, Kırşehir'deki Kadınlarla Kültür ve Sanat Buluşması Gerçekleştirdi

"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir, kültür ve kadın odaklı çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yaptığı gezi programlarıyla Anadolu'nun kültürel mirasını görünür kılan, kadının üretimdeki ve sanattaki yerini güçlü biçimde vurgulayan TV programcısı ve ses sanatçısı Bahar Gelir, Kırşehir'de iz bırakan bir çalışmaya imza attı.

Farklı yaş ve meslek gruplarından kadınların bir araya gelerek oluşturduğu Kadın Çığlığı Erbane Grubu, bu toprakların sesi olan bağlamayı; kadının ritmini temsil eden erbane ile aynı ezgide buluşturdu. Bahar Gelir'in içten, güçlü ve duygu yüklü yorumu eşliğinde ortaya çıkan performans, yalnızca bir müzik buluşması değil; kadın dayanışmasının ve kolektif üretimin sahneye yansıyan güçlü bir ifadesi oldu.

Anadolu'nun kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Kırşehir'de gerçekleşen bu çalışma, kadının sesiyle, ritmiyle ve emeğiyle kültürün nasıl yeniden üretilebildiğini gözler önüne serdi. Müzik aracılığıyla kurulan bu ortak dil, kadın gücünün sanatsal ifade ile birleştiğinde ne denli etkileyici bir karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu kültürel buluşma, Anadolu'nun kalbinden yükselen kadın sesinin, türkülerin diliyle daha da güçlendiği özel bir ana dönüştü.