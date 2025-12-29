Haberler

Bahar Gelir, Kırşehir'deki Kadınlarla Kültür ve Sanat Buluşması Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TV programcısı ve ses sanatçısı Bahar Gelir, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir'de, kadın odaklı bir kültür ve sanat buluşması gerçekleştirdi. Farklı yaş ve meslek gruplarından kadınların oluşturduğu Kadın Çığlığı Erbane Grubu ile birlikte bir performans sergileyen Gelir, kadın dayanışmasını ve kolektif üretimi sahneye yansıttı. Bu buluşma, Kırşehir'de kadının sesiyle, ritmiyle ve emeğiyle kültürün nasıl yeniden üretilebildiğini gösterdi.

"Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş'ın memleketi Kırşehir, kültür ve kadın odaklı çok özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yaptığı gezi programlarıyla Anadolu'nun kültürel mirasını görünür kılan, kadının üretimdeki ve sanattaki yerini güçlü biçimde vurgulayan TV programcısı ve ses sanatçısı Bahar Gelir, Kırşehir'de iz bırakan bir çalışmaya imza attı.

Farklı yaş ve meslek gruplarından kadınların bir araya gelerek oluşturduğu Kadın Çığlığı Erbane Grubu, bu toprakların sesi olan bağlamayı; kadının ritmini temsil eden erbane ile aynı ezgide buluşturdu. Bahar Gelir'in içten, güçlü ve duygu yüklü yorumu eşliğinde ortaya çıkan performans, yalnızca bir müzik buluşması değil; kadın dayanışmasının ve kolektif üretimin sahneye yansıyan güçlü bir ifadesi oldu.

Bahar Gelir, Kırşehir'deki Kadınlarla Kültür ve Sanat Buluşması Gerçekleştirdi

Anadolu'nun kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan Kırşehir'de gerçekleşen bu çalışma, kadının sesiyle, ritmiyle ve emeğiyle kültürün nasıl yeniden üretilebildiğini gözler önüne serdi. Müzik aracılığıyla kurulan bu ortak dil, kadın gücünün sanatsal ifade ile birleştiğinde ne denli etkileyici bir karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bu kültürel buluşma, Anadolu'nun kalbinden yükselen kadın sesinin, türkülerin diliyle daha da güçlendiği özel bir ana dönüştü.

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Kültür Sanat
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Yalova'daki DEAŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon sonrası düğmeye basıldı! Gözaltılar var
DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu

DEAŞ operasyonunda şehit olan 3 polisin kimlikleri belli oldu
Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı

Erden Timur'un aylık geliri ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonundan ilk görüntüler! Çatışma anları kamerada

3 polisin şehit olduğu operasyondan ilk görüntüler! Çatışma kamerada
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

İstanbul'un yanı başında kar kalınlığı yarım metreye ulaştı
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Otomobil kanala devrildi, 4 kişi kayıp

Şanlıurfa'da okul yolunda facia! Araç kanala devrildi, 4 kişi kayıp