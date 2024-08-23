Üye Girişi
Haberler

Bağdat'ta Ümmü Gülsüm Kafe, sanatçının hayranlarını ağırlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki eski bir mahallede Mısırlı ses sanatçının hayranlarından birisi tarafından 54 yıl önce açılan 'Ümmü Gülsüm Kafe', hala sanatçının hayranlarını ağırlıyor. Kafede sadece Ümmü Gülsüm'ün şarkıları çalıyor ve müşterilere çay ve Basra limonu da servis ediliyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezindeki eski bir mahallede Mısırlı ses sanatçının hayranlarından birisi tarafından 54 yıl önce açılan "Ümmü Gülsüm Kafe", hala sanatçının hayranlarını ağırlıyor.

Arap dünyasının tanınan sanatçılarından Ümmü Gülsüm, 1932 ve 1946 yıllarında Bağdat'ı ziyaret ederek sahne aldıktan sonra Iraklıların en çok takip ettiği sanatçılardan biri haline geldi. Ümmü Gülsüm'ün adı çok sayıda işyeri ve kafe gibi yerlere verildi. Bunlardan biri olan ve 1970 yılında açılan "Ümmü Gülsüm Kafe" o tarihten beri hayranlarının buluşma noktası oldu.

Kafede bir tek Ümmü Gülsüm'ün şarkıları yankılanıyor

Tarihi kafe girişinin sağ tarafında kocaman bir Ümmü Gülsüm posteri yer alırken, kafenin duvarlarında da "Doğu'nun Gezegeni" olarak da adlandırılan sanatçının siyah beyaz ve renkli sahne fotoğrafları asılı bulunuyor. Müzeyi andıran kafede, kurulan ses sisteminden de gün boyunca bir tek Ümmü Gülsüm'ün şarkıları yankılanıyor.

Daha çok belli bir yaşın üzerindekilerin tercih ettiği kafede, Ümmü Gülsüm'ün hayranları arasında bulunan gençlere de rastlamak mümkün.

Burayı ziyaret edenler aynı zamanda sosyal medya aygıtlarının oluşturduğu yaşamın koşuşturmasından uzakta daha sakin bir ortam yakalamayı amaçlıyor.

Ümmü Gülsüm Kafe'de müşterilere başta çay olmak üzere, Basra limonu denilen "Hamız" da servis ediliyor.

"Kafenin müdavimleri Ümmü Gülsüm hayranları olan şairler, edebiyatçılar ve sanatçılar"

Kafenin en sıkı ziyaretçilerinden 1942 doğumlu Hazal Asker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ümmü Gülsüm Kafe, 1970'te açıldığından beri Iraklılar için bir dinlenme yeridir. Burayı vaktiyle Musul'dan gelen Ümmü Gülsüm hayranı Abdulmuin Musullu açtı. Musullu'nun o zaman Musul'da da benzer bir kafesi vardı ve kafede bir tek Ümmü Gülsüm'ün şarkıları çalardı. Burası ilk yıllarda sabahtan akşama kadar insanlarla dolup taşardı. Kafenin sık müdavimleri, Ümmü Gülsüm hayranlarından olan şairler, edebiyatçılar ve sanatçılar gibi saygın insanlar" dedi.

Kafede Ümmü Gülsüm'ün şarkılarının teknolojik ilerlemeye rağmen hala 4 adet eski plak üzerinden çalındığını söyleyen Asker, haftanın en az 5 gününü kafede geçirdiğini kaydetti.

Asker, "Ümmü Gülsüm, Irak'a iki kez gelmişti. Birincisi, 1932 yılında diğeri de o dönemin Kralı'nın doğum günü partisi nedeniyle 1946'da idi. Ümmü Gülsüm Kafe, aynı zamanda çalışmaktan yorulanların dinlenme noktasıdır. Ben şahsen her gün Ümmü Gülsüm'ü dinlemeden edemem. Gece uyumadan önce bir şarkısını dinleyip uyurum." ifadesini kullandı.

"Ümmü Gülsüm hayranlarından olarak vaktimizin büyük bölümünü burada geçiririz"

Emekli öğretmen Abbas Haşim de "İlk kez fakülte birinci sınıf öğrencisiyken buraya gelmiştim. 35 yıldır arkadaşlarımla burada buluşurum. Ümmü Gülsüm hayranlarından olarak vaktimizin büyük bölümünü burada geçiririz. Burada Ümmü Gülsüm şarkılarını dinleyerek psikolojik olarak rahatlıyoruz." dedi.

Gençlerin de kafeye uğradığını ifade eden Haşim, "Yeni nesil gençler, Ümmü Gülsüm Kafe'de özellikle cuma ve cumartesi günleri bizlerden sayıca daha çok bulunur. " diye konuştu.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Ümmü Gülsüm Bağdat Basra Irak Kültür Müzik Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara konser ve etkinlik takvimi 2024! İstanbul 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? PSG- Montpellier maçı ne zaman? PSG- Montpellier maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla- Villarreal maçı ne zaman? Sevilla- Villarreal maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 23 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 24 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Sil Süpür neden yok? Türk Telekom Sil Süpür neden çıkmıyor? 23 Ağustos son gelişmeler... Cuma namazı ne zaman biter? 23 Ağustos cuma namazı ne kadar sürüyor? Ankara su kesintisi sorgulama! 23 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? 23 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! DEPREM Mİ OLDU? Son dakika deprem nerede oldu? 23 Ağustos son depremler! Çalışma saatleri düşecek mi? İş Kanunu değişecek mi? Kamu ve özel sektörde çalışma saatleri ne olacak? CANLI DÖVİZ KURU 23 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? KPSS P48 puan türü neden hesaplanmaz? KPSS puanı hangi durumlarda hesaplanmaz? KPSS puan türleri nelerdir? KPSS P3 nedir? P3 hangi meslekler oluyor? KPSS P3 puan türü ne anlama gelir? Hemşirelik KPSS puan türü hangisi? KPSS hemşirelik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılıyor? KPSS 60,61,62,63,64,65,70,75,80 puanla nereye girilir, memur olunur mu? KPSS (Lisans) kaç puanla, nerelere girilir? 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuçları neden açıklanmadı? DGS SONUÇLARI SON DURUM! Öğretmenlik KPSS puan türü hangisi? KPSS öğretmenlik taban puanı kaç, hangi puan türüyle atama yapılır? KPSS branş bazında sıralama ne zaman açıklanacak? Branş sıralaması ne zaman? KPSS branş bazı sıralaması nedir?
title