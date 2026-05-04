Babaeski'de Hıdırellez coşkusu: ATV yarışları renkli görüntülere sahne oldu

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde baharın gelişini simgeleyen Hıdırellez Şenlikleri'nde özellikle ATV yarışları izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Babaeski ilçesine bağlı Çavuşköy'de düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Gün boyu süren etkinliklerde köy halkı ve çevreden gelen vatandaşlar, hem geleneksel Hıdırellez kutlamalarına katıldı hem de yarışları ilgiyle takip etti. Zorlu parkurda mücadele eden sürücüler, kıyasıya rekabet ederek izleyenlerden büyük alkış aldı. Yarışlar sonunda dereceye giren katılımcılara ödülleri, Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan tarafından verildi.

Kaymakam Orhan organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade etti.

Çavuşköy Muhtarı Mehmet Genç ise şenliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Geleneklerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Hıdırellez ateşinin yakılmasıyla birlikte vatandaşlar geleneksel ritüelleri yerine getirirken, dilekler tutuldu ve müzik eşliğinde eğlence devam etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
