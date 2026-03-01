Haberler

Edirne'de Baba Marta Etkinliği Kutlandı

Edirne'de Baba Marta Etkinliği Kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de her yıl 1 Mart'ta geleneksel olarak kutlanan 'Baba Marta' etkinliği, Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu tarafından düzenlendi. Etkinlikte, baharın gelişinin müjdeleyicisi olarak kabul edilen 'marteniçka' bileklikleri dağıtıldı. Konsolosluk yetkilileri, sağlık, huzur ve barış dileklerinde bulundu.

EDİRNE'de, her yıl 1 Mart'ta tüm Balkanlarda geleneksel olarak kutlanan ve baharın gelişinin müjdeleyicisi olduğuna inanılan 'Baba Marta' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, 'marteniçka' adı verilen kırmızı beyaz bileklikler dağıtıldı.

Balkanlarda, baharın gelişini müjdelediğine inanılan ve her yıl 1 Mart'ta kutlanan 'Baba Marta' etkinliği, Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu tarafından düzenlendi. Kutlama kapsamında, yöresel kıyafetler giyen konsolosluk çalışanları ve çocuklar, Edirne sokaklarında 'marteniçka' adı verilen kırmızı beyaz bileklikleri dağıttı. Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Svilengrad Belediye Başkanı Anastas Karchev, Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tayfun Zafer ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Didem Oğuz da etkinliğe katılarak bileklik dağıttı.

'BARIŞ DİLİYORUZ'

Kafedzhiyska, baharın ilk günü olan 1 Mart'ta halka bileklik hediye edip dilek dilediklerini belirterek, "Sağlık mutluluk, bereket, huzur ve bu zamanlarda en önemlisi barış diliyoruz. Çünkü dünya zor bir dönemden geçiyor" dedi.

Karchev de baharın gelişini kutlayarak mutluluk, sağlık, huzur ve barış diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı

İsrail'i savaş alanına çeviren saldırı! Taş üstünde taş kalmadı
İsrail, yeni görüntüleri paylaştı: İşte İran uçaklarını vurdukları anlar

Savaşta ağır darbe! Kalkış izni isterken küle döndüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
İran, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz ve ABD üslerini vurdu

Savaşta bir ilk: İran füzeleri Avrupa Birliği sınırlarının içine girdi
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Komşu ülkesinde savaş çıkan Paşinyan
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar

İran'ın 'son çare'si