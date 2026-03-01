Edirne'de Baba Marta Etkinliği Kutlandı

EDİRNE'de, her yıl 1 Mart'ta tüm Balkanlarda geleneksel olarak kutlanan ve baharın gelişinin müjdeleyicisi olduğuna inanılan 'Baba Marta' etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, 'marteniçka' adı verilen kırmızı beyaz bileklikler dağıtıldı.

Balkanlarda, baharın gelişini müjdelediğine inanılan ve her yıl 1 Mart'ta kutlanan 'Baba Marta' etkinliği, Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu tarafından düzenlendi. Kutlama kapsamında, yöresel kıyafetler giyen konsolosluk çalışanları ve çocuklar, Edirne sokaklarında 'marteniçka' adı verilen kırmızı beyaz bileklikleri dağıttı. Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska, Svilengrad Belediye Başkanı Anastas Karchev, Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tayfun Zafer ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Didem Oğuz da etkinliğe katılarak bileklik dağıttı.

'BARIŞ DİLİYORUZ'

Kafedzhiyska, baharın ilk günü olan 1 Mart'ta halka bileklik hediye edip dilek dilediklerini belirterek, "Sağlık mutluluk, bereket, huzur ve bu zamanlarda en önemlisi barış diliyoruz. Çünkü dünya zor bir dönemden geçiyor" dedi.

Karchev de baharın gelişini kutlayarak mutluluk, sağlık, huzur ve barış diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı