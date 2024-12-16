Üye Girişi
Haberler
Donald Trump: Erdoğan çok iyi anlaştığım biri
Trump, hem Türkiye'yi hem de Erdoğan'ı öve öve bitiremedi
Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
Erdoğan'dan 6 CHP'li belediyeye zehir zemberek sözler
Türkiye'den Suriye geçici hükümeti ve HTŞ lideri ile ilk temas
Yeni ekip ilk görüşmesini Esad'ı deviren liderle yapacak
Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
Kendisi için bakın hangi ünvanı kullandı

Azerbaycanlı Orkestra Şefi Turan Manafzade, Gelibolu'da Öğrencilerle Marşlar Seslendirdi

Azerbaycanlı Orkestra Şefi Turan Manafzade, Gelibolu'da Öğrencilerle Marşlar Seslendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Azerbaycanlı orkestra şefi ve piyanist Turan Manafzade, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir etkinlikte öğrencilere marşlar öğretti ve şarkılar seslendirdi. Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği 'Türkiye 100' marşını tanıtan Manafzade, etkinlikte duygusal anlar yaşadı.

Azerbaycanlı orkestra şefi ve piyanist Turan Manafzade, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde öğrencilerle marşlar seslendirdi.

Gelibolu 26 Kasım İlkokulu'nun davetlisi olarak ilçeye gelen Manafzade, okulun salonunda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte bir öğrenci, "Nazende Sevgilim" şarkısını seslendirirken, başka bir öğrencinin zeybek oyunu büyük beğeniyle izlendi.

Turan Manafzade, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "Türkiye 100" marşını öğrencilere öğreten öğretmenlere teşekkür etti.

En güzel eserini Cumhuriyet'in 100'üncü yılında sunduğunu dile getiren Manafzade, "Sonsuz olsun inşallah, payidar olsun Cumhuriyetimiz. Ne mutlu Türküm diyene." ifadesini kullandı.

Manafzade, konuşmasının ardından çaldığı piyano eşliğinde Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü seslendirdi.

"Çok sevdiğim bir şarkı." dediği Nazende Sevgilim'i de söyleyen Manafzade'ye öğrenciler, ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla eşlik etti.

Sanatçı daha sonra sözü ve müziği kendisine ait olan "Türkiye 100" adlı marşı öğrencilerle seslendirdi.

Etkinliğin ardından Kaymakam Bekir Abacı ve Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, sanatçıya verdiği konserden dolayı teşekkür ederek, çiçek sundu.

Sanatçı Manafzade, etkinliğin ardından Gelibolu Mevlevihanesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Dev maçta ilk düdük çaldı
Dev maçta ilk düdük çaldı
Canlı Anlatım! Adana'da gol yağmuru var
Beşiktaş'a şok! Adana'da gol yağmuru var
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Putin: Oreşnik füzelerinin seri üretimi yakında başlayacak
"Yakında başlıyoruz, bizi kırmızı çizgiye itiyorlar"

Son Dakika Haberleri

Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (GALATASARAY TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Adana Demirspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) ADS BJK geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Adana Demirspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Adana Demirspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Osimhen neden yok, sakat mı, yedek mi kadroda var mı (Galatasaray - Trabzonspor)? Galatasaray Trabzonspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Galatasaray TS maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Artvin okullar tatil mi (Şavşat – Murgul – Borçka)? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Artvin'de okul yok mu (Artvin Valiliği Açıklaması)? Gaziantep okullar tatil mi? SON DAKİKA 17 Aralık Salı Gaziantep'te okul yok mu (Gaziantep Valiliği Açıklaması)? Yarın okullar tatil mi? 17 Aralık Salı okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Galatasaray Trabzonspor hangi kanalda? Galatasaray Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Yemekteyiz Serap kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serap Kaya Korkmaz kaç yaşında, nereli? Galatasaray Trabzonspor 11'i! Galatasaray'ın Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.