Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğum gününün 100'üncü yılı dolayısıyla Gürcistan'da konser düzenlendi. Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi ve Gürcistan Azerbaycanlıları Entegrasyon Merkezi organizasyonuyla gerçekleştirilen konser ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı programa katılım yoğun oldu.

- Azerbaycan'ın ulusal lideri Aliyev doğumunun 100. yılında Gürcistan'da anıldı

TİFLİS - Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğum gününün 100'üncü yılı dolayısıyla Gürcistan'da konser düzenlendi.

Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev, Gürcistan'ın Marneuli kentinde doğumunun 100'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen programla anıldı. Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi ve Gürcistan Azerbaycanlıları Entegrasyon Merkezi organizasyonuyla gerçekleştirilen konser ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı programa katılım yoğun oldu.

GAİM Yönetim Kurulu Başkanı Murad Muradov yaptığı açılış konuşmasında, Aliyev'in hayatı ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Haydar Aliyev'in Gürcistan halkına ve Gürcistan'daki Azerbaycanlılara her zaman ilgi ve özen gösterdiğini belirten Muradov, doğum gününde bu konserin gerçekleştirilmesinin Aliyev'e duyulan derin saygı ve hürmetin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı.

"Azerbaycan'da 2023 yılı Haydar Aliyev Yılı ilan edildi"

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Gürcistan temsilcisi Vüsal Memmedov ise yılın başından bu yana dünyanın birçok ülkesinde Azerbaycan ulusal liderinin anıldığını kaydetti. Memmedov, "Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in emriyle 2023 yılı Azerbaycan Cumhuriyeti'nde Haydar Aliyev Yılı ilan edildi. Bu yılın başından itibaren büyük lider tüm dünyada anılmakta, adına çeşitli etkinlikler ve büyük konser programları düzenlenmekte. Bu da büyük liderin dünyaca ünlü bir siyasetçi olduğunun ve halkın onu sevdiğinin bir başka örneği. Büyük lider hiçbir zaman yurt dışında yaşayan soydaşlarımızı Azerbaycan vatandaşlarından ayırmadı. Bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev büyük liderin siyasi yolunu başarıyla sürdürüyor. Bu başarı sonucunda Azerbaycan ile Gürcistan arasındaki ilişkiler stratejik ortaklık düzeyine yükseldi" ifadelerini kullandı.

Azerbaycanlı şarkıcılar, program kapsamında "Karabağ" ve "Ay Laçin" gibi türküleri seslendirirken, Gürcistan-Azerbaycan dans topluluğu da gösteri gerçekleştirdi. Programa Azerbaycan'ın Tiflis Büyükelçiliği personeli, Marneuli Belediye Meclisi üyeleri, topluluk temsilcilerinin yanı sıra başkent Tiflis ve farklı kentlerden birçok kişi katıldı.

Program sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan GAİM Yönetim Kurulu Başkanı Muradov, "Bildiğiniz gibi Sayın İlham Aliyev'in emriyle Azerbaycan'da Haydar Aliyev Yılı ilan edildi ve bu vesileyle Gürcistan'da da büyük bir konser programı gerçekleştirdik. Bizim için büyük lider Haydar Aliyev'in anısı her zaman yüce kalacaktır. Büyük liderin Gürcistan'da yaşayan hemşehrilerinin sorunlarının çözümü için yaptığı çalışmalar bizim için değerlidir. Kendisine her zaman minnettarız" diye konuştu.

Programın ardından Azerbaycan'ın ulusal liderinin adına yemek verildi.