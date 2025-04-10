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Ayvalık'ta Özel Gereksinimli Öğrencilerin Resim Sergisi Büyük İlgi Gördü

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı resim sergisi, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sergi, hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli öğrencilerin hazırladıkları resim sergisi ilgi gördü.

Ayvalık Kütüphane Müdürü Gizem Duygu Kurtoğlu'nun ev sahipliğinde İlçe Kütüphanesi Salonu'nda açılan sergide, öğrencilerin çizdikleri resimler izleyenleri beğenisini topladı.

Öğrencilerin çizdikleri birbirinden güzel resimlerden oluşan sergi, hafta boyunca kütüphaneye gelenlerce ziyaret edilecek.

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Kaynak: AA / Suat Salgın - Kültür Sanat
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