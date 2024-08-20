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Ayvacık'ta 1500 Yıllık Konutlar Kazılarla Gün Yüzüne Çıkarılıyor

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde devam eden arkeolojik kazılarda, 1500 yıllık konutlar gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Davut Kaplan, bu çalışmaların Anadolu'nun Geç Antik Çağı'nı daha da aydınlatacağını belirtti.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyünde Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda devam eden arkeolojik kazılarda, 1500 yıllık konutlar gün yüzüne çıkarılıyor. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Kazı Başkanı Doç. Dr. Davut Kaplan, "Eğer bütünüyle bu alan ortaya çıkarılırsa Anadolu'nun Geç Antik Çağı, pek de Anadolu'da yaygın olmayan, üstü örtülen, kapatılan, pek rağbet görmeyen Genç antik çağ daha da fazla aydınlanmış olacak" dedi.

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda 1980 yılında başlayan kazı ve restorasyon çalışmaları, bu yıl yaklaşık 15 kişilik ekip ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut Kaplan başkanlığında sürüyor. Bu yılki kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1500 yıllık konutlar gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kaplan, "Smintheion'da ilk önce yıllar evvel Neolitik geç evresini bulduk. Kalkolitik dönemi kazdık ve bütün dönemler biliniyor. Yayınlar yapıldı. Klasik dönemlerden Arkaik evreyi biliyoruz. Ancak anıtsal bir mimarisi yok. Klasik döneme ait sadece bir temenos duvarımız var ama Roma Çağı çok daha görkemli ve anıtsal mimari çok yoğun. Fakat bunların da üzerine gelen, az önce bahsettiğimiz gibi Hristiyan Roma'nın çok fazla tahribatı var ve geç anlamda burası bu evrede konutların bulunduğu bir kasabaya dönüşüyor" dedi.

'PAGAN KÜLTÜRÜNÜN İZLERİNİ SİLİYORLAR'

Doç. Dr. Davut Kaplan, henüz erken evrelere ulaşamadıklarını belirterek, "Şu anda sözünü ettiğimiz en üst tabakadayız. Yaptığımız kazılar, M.S. sonra 2'nci yüzyıldan 6'ncı yüzyıla kadar devam eden Roma İmparatorluk Çağı evresidir. En son evre, Genç Antik Çağ ya da Bizans olarak adlandırılır ki bunların Apollon Smintheus ile alakası pek yok. Çünkü bunlar, Apollon Smintheus'a inanmayan tek tanrıya inan halk. Tek tanrıya inandıkları için pagan kültürünün izlerini siliyorlar, tapınağı yağmalıyorlar. Hatta onun taşlarını evlerinde kullanıyorlar. Artık burada bir tarım toplumu var. Ticaret yapan bir Romalı var. Fakat bunlar, Hristiyan Romalılar. Eğer bütünüyle bu alan ortaya çıkarılırsa Anadolu'nun Geç Antik Çağı, pek de Anadolu'da yaygın olmayan, üstü örtülen, kapatılan, pek rağbet görmeyen Genç antik çağ daha da fazla aydınlanmış olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Davut Kaplan Arkeoloji Çanakkale Gülpınar Ayvacık Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

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