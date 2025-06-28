1974 - Ayşe Tatile Çıktı Filminin Ön Tanıtımı Yapıldı

YAPIMCILIĞINI Esat Deniz Abdaloğlu'nun, senaryosunu ise Murat Akkuş'un üstlendiği '1974 - Ayşe Tatile Çıktı' adlı sinema filmi, ön tanıtımıyla izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Kıbrıs Harekatı çerçevesinde o dönem yaşanan olayları konu alan film Gelecek Holding, Ulusoy Holding ve Dünya Markalar Derneği'nin katkılarıyla hayata geçirilecek. Ön tanıtımı bugün yapılacak olan filmin 14 Temmuz 2026'da galası hedefleniyor. Film yine 2026 yılının ekim ayında sinemalarda ve dijital platformlarda gösterime girecek.

'1974 - Ayşe Tatile Çıktı' adlı filmin ön tanıtımı bugün yapılacak. Filmin ana sponsorluğunu üstlenen Gelecek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Çimen, senaryoyu ilk okuduğunda çok etkilendiğini, tarihin bir yönüyle gelecek nesillere aktarılması açısından bu yapımın büyük önem taşıdığını belirtti. Bu nedenle projeye destek verme kararı aldıklarını ifade eden Çimen, "Şirket olarak biz her zaman sanatın ve sanatçının yanındayız" dedi.

Çimen ayrıca filmin galasını 14 Temmuz 2026 yılına yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Çimen, filmin ise 2026'nın ekim ayında vizyona girmesini hedeflediklerini aktardı. Çimen, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözünün ne kadar isabetli ve derin bir vizyonu yansıttığını, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayiinde attığı adımlarla bir kez daha gördük. Bu filmle birlikte, sadece geçmişimizi değil, aynı zamanda geleceğimizi de yeniden düşünme fırsatı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünya Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Umut Çınar ve Gülşah Ulusoy yaptığı açıklamada, son yıllarda Türk sinemasının dünya sinema endüstrisinde önemli bir konuma geldiğini belirtti. Çınar, "Filmlerimiz ve dizilerimiz artık birçok ülkede, farklı dillerde izleniyor. Dünya Markalar Derneği olarak bu tür projeleri her zaman destekledik. '1974 - Ayşe Tatile Çıktı' gibi tarihi ve kültürel değeri yüksek yapımların dünyanın dört bir yanında yayınlanmasını sağlayarak ülkemize büyük bir tanıtım ve reklam katkısı sunacağını düşünüyoruz. Bu nedenle projeye heyecanla dahil olduk. Heyecan verici bir film olacak, inşallah" diye konuştu.

'SAVAŞIN İNSANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ ÇARPICI BİR DİLLE ANLATIYOR'

Film hakkında da bilgilendirmeler yapan Çimen, "1974 - Ayşe Tatile Çıktı, yalnızca büyük ölçekli bir yapım değil; aynı zamanda dönem tanıklıklarını ve bireysel mücadeleleri merkezine alan güçlü bir sinema anlatısı sunmayı hedefliyor. Aksiyon, dram ve gerilim türlerini harmanlayan film savaşın insanlar üzerindeki etkisini, dayanışmayı, kaybı ve sevgiyi çarpıcı bir dille aktarıyor. Bu film, yalnızca bir dönemi değil; Türkiye'nin Kıbrıs'ta sergilediği onurlu duruşu, halkının gösterdiği eşsiz fedakarlığı ve savaşın gölgesinde bile insanlık onurundan ödün vermeyen bir milletin mücadelesini derinlemesine anlatıyor. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın kalbinde geçen bu hikaye; askerinden sivile, annesinden çocuğuna kadar her bir insanın yaşadığı acıları, umutları ve direnişi, güçlü bir sinema diliyle izleyiciye sunuyor. Film, sadece tarihi bir kesiti aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda insan ruhunun en zor koşullarda bile nasıl dimdik ayakta kalabildiğini gözler önüne seriyor" dedi.

ÇEKİMLER KIBRIS'TA GERÇEKLEŞECEK

Filmin çekimleriyle ilgili de detayları paylaşan Çimen, "Filmin çekimleri, dönemin atmosferini tüm gerçekliğiyle yansıtabilmek adına Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek. Girne'nin sahil şeridi, Lefkoşa'nın dar sokakları ve harekatın izlerini taşıyan tarihi bölgeler, hikayeye hem görsel zenginlik hem de tarihsel derinlik kazandıracak" ifadelerini kullandı.