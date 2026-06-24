Liseli gençler sahnede hünerlerini sergiledi

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aslı Zeliha Öztürk'ün yazıp yönettiği "Aile Saadeti" adlı tiyatro oyununu sahneleyerek izleyicilerden tam not aldı.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, hazırladıkları tiyatro gösterisiyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aslı Zeliha Öztürk'ün kaleme alıp yönettiği "Aile Saadeti" adlı oyun, Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluştu. Öğrencilerin sahnedeki performansı izleyiciler tarafından büyük beğeni toplarken, oyunun sonunda genç oyuncular uzun süre alkışlandı. Kültürel ve sanatsal faaliyetlere verdiği önemle dikkat çeken okulun tiyatro topluluğu, sergilediği başarılı performansla takdir topladı. Okul yönetimi, oyunun hazırlanmasında emeği geçen Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Aslı Zeliha Öztürk ile sahneye çıkan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı