Aydın'ın 7 Eylül Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü'nde Sefo Konseri

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 7 Eylül Aydın'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü dolayısıyla ünlü şarkıcı Sefo'yu Aydınlılarla buluşturacak. Konser, Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleşecek.

Aydın'ın 7 Eylül Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü dolayısıyla ünlü şarkıcı Sefo konser verecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 7 Eylül Aydın'ın Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü dolayısıyla ünlü şarkıcı Sefo'yu Aydınlılarla buluşturacak. Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda ünlü şarkıcı Sefo 7 Eylül Perşembe günü saat 21.30'da sahneye çıkacak. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydınlıları konsere davet ederek, "Tüm herkesi kurtuluş coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN