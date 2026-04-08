Aydın'da Romanlar mahallelerinde kargıya hayat veriyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Roman vatandaşlar, kargı kamışını kullanarak el emeği ürünler üretiyor. Mahallede, kargı toplayan gençler ve kadınlar, kurutma ve şekillendirme işlemlerini yaparak çeşitli hediyelik eşyalar ve plaj şemsiyeleri üretiyorlar. Ürünler, turizm bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin farklı yerlerine satılıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşadıkları mahalleyi adeta üretim tesisine dönüştüren Roman vatandaşlar, kargı kamışından el emeği ürünler üretiyor.

Ilıcabaşı Mahallesi'nde yaklaşık 1500 Roman yaşıyor. Mahalle sakinlerinin geçim kaynağında ise kargı kamışı öne çıkıyor.

Sulak alanlarda yetişen kargıları toplayan vatandaşlar, bu bitkileri evlerine getirip kurumaya bırakıyor. Zahmetli olmasından dolayı toplama ve mahalleye getirme işlemi genellikle gençlerce yapılıyor.

Mahallede neredeyse her evin önünde kargı yığınları görülüyor. Kuruduktan sonra sertleşen bitkiler mahalle sakinlerinin elinde şekilleniyor. Evlerin önünde sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hareketlilik gün batımına kadar sürüyor.

Sokak aralarında istiflenen kargılar, kapı önlerinde çalışan kadınlar ve erkekler, kurulan tezgahlar, mahallede açık hava fabrikası görüntüsü oluşturuyor.

Ustalık kuşaktan kuşağa geçiyor

Çocuk yaşlardan itibaren öğrenilen kargı işçiliği, mahallede yetişkinlerden çocuklara geçerek kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Tamamı el emeğiyle şekillenen kargılar, sahillerde güneşlenmek için kullanılan şemsiyelere, dekoratif hediyelik eşyalara ve farklı kullanım amaçlarına yönelik ürünlere dönüşüyor.

Ürünler, turizm bölgeleri başta olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderiliyor.

Vatandaşların bazıları satışlarını kendileri yaparken, bazıları da mahalleye gelen alıcılar sayesinde ürünlerini piyasaya sürüyor.

"Çok zor meslek ama ekmeğimiz bu"

Mahalle muhtarı Ali Tarım, AA muhabirine, mahallenin bir fabrika gibi çalıştığını söyledi.

Mahalle sakinlerinin geçimini kamıştan çıkardığını ifade eden Tarım, üretimin artması için destek istedi.

Kargıları ürüne dönüştüren Fatma Yanar da yaptıkları işin oldukça zahmetli olduğunu ifade ederek, "Bunları sırtımızda taşıyoruz, kan, ter içinde kalıyoruz. Bazen tökezliyoruz. Çok zor meslek ama ekmeğimiz bu. Çoluk çocuk, torunları bunlarla büyütüyoruz. Şükür, Allah bereket versin. Olduğu yere kadar." dedi.

Adem Göymen de dört mevsim bu işle uğraştıklarını anlatarak, malzemeleri bulmanın ve toplamanın güç olduğunu kaydetti.

Özellikle turistik bölgeler için üretim yaptıklarını aktaran Göymen, şöyle konuştu:

"Yazın turistik bölgelerde gölgelik yapıyoruz. Plajlarda kullandığımız ürünler oluyor bunlar. Bu işin bayağı bir zorluğunu yaşıyoruz. Bunları tek tek alıyoruz, kesiyoruz, buduyoruz. Ondan sonra işliyoruz. Tek başına olacak bir şey değil. 4-5 kişi birden çalışıyoruz. Ürünlerimiz Türkiye'nin her yerine, yurt dışına dahi gidiyor."

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
