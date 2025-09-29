Aydın'daki 10 Tarihi Cami Restore Edildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü ile Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğiyle Aydın'ın Efeler, Atça, İncirliova, Koçarlı, Köşk ve Nazilli ilçelerindeki 10 tarihi caminin bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre; YİKOB ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmasında, Efeler ilçesindeki Cihanoğlu Camii, Üveys Paşa Camii ve Şemsi Ahmet Paşa (Kırmızı Minareli) Camii, Koçarlı ilçesindeki Cihanoğlu Camii ve Cincin Cihanoğlu Camii, Nazilli ilçesindeki Koca Camii ve Ağa Camii, Köşk ilçesindeki Yavuzköy Camii, İncirliova ilçesindeki Erbeyli Camii ile Atça ilçesindeki Hacı Kemal Bayramyeri Camisi'nin bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi. Proje kapsamında, camilerin iç ve dış bölümlerinde gerekli tadilat, bakım ve onarım işlemleri titizlikle yapıldı. Böylece tarihi yapılar hem ibadete hem de ziyarete daha sağlıklı koşullarda hizmet verecek hale getirildi.

ECDAT YADİGARI ESERLER ONARILIYOR

Yapılan çalışmalarla, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve mirasın yaşatılması amaçlandı. Genel Müdürlük tarafından tüm illerde bulunan ecdat yadigarı eserlerin bakım ve onarımlarının düzenli aralıklarla yapılmasına devam ediliyor. Bu kapsamda 6 Şubat depremlerinde hasar alan eserler başta olmak üzere tüm yurtta ve kardeş coğrafyalarda bulunan eserlerin geleceğe aynı görkem ve tarihi ruhuyla aktarılması için çalışmalar yürütülüyor.