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Aydın'da Yol Çalışmasında Roma Dönemine Ait İnsan Kemikleri Bulundu

Aydın'da Yol Çalışmasında Roma Dönemine Ait İnsan Kemikleri Bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları sırasında Roma dönemine ait kemikler ve kremasyon küpleri bulundu. Çalışmalar durdurulurken, kazı alanında güvenlik önlemleri alındı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'nin yol yenileme çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer Mahallesi'nde yol yenileme çalışması yaptı. Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri de çalışmayı yerinde takip etti. Tralleis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yer alan kazı çalışmasında, büyük boyuttaki taşların arasından ölen kişilerin yakıldığı kremasyon küpler çıktı. Küpleri inceleyen görevliler, çok sayıda kemik buldu. Bölgede çalışma durdurularak, güvenlik şeridiyle önlem alındı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ve kemikler, ilk incelemelerin ardından Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Kemer Mahallesi'nde 46 yıldır yaşayan Özer Aksoy (67) gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede daha önceki yıllarda yapılan yol çalışmalarında da benzer buluntuların çıktığını söyledi.

HABER: Mert CONA/ AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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