Türk bayrağı ile ay ve yıldız aynı karede

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde göndere çekili Türk bayrağı, gökyüzünde beliren ay ve yıldızla birlikte aynı karede görüntülenirken, ortaya çıkan manzara görsel bir şölen sundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde kaydedilen görüntüler, gökyüzü ile milli simgeleri aynı karede buluşturdu. Bir kamu binası önünde göndere çekili Türk bayrağı, hilal şeklindeki ay ve hemen üzerinde parlayan yıldızla birlikte objektiflere yansıdı. Gökyüzünün karanlığıyla birlikte bayrağın kırmızı rengi dikkat çekerken, ay ve yıldızın konumu Türk bayrağındaki simgeleri adeta tamamladı. Ortaya çıkan manzara, görenlerin ilgisini çekti. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada da beğeni topladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı