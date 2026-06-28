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Sıcaktan bunalanlar sahile akın etti, Aydın sahillerinde adım atacak yer kalmadı

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2025-2026 eğitim sezonunun sona ermesiyle Aydın'da hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması üzerine vatandaşlar Kuşadası, Didim ve Güzelçamlı Milli Parkı gibi sahillere akın etti. Özellikle Dilek Yarımadası'nda yoğunluk yaşandı.

2025-2026 eğitim öğretim sezonunun tamamlanıp öğrencilerin karne almasıyla birlikte Aydın'da vatandaşlar sahillere akın etti. İç kesimlerde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması nedeniyle çok sayıda kişi serinlemek için denizi tercih etti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Ege Bölgesi'nde şehir merkezlerinde sıcaktan bunalanlar ya yaylalara ya da sahillere yöneldi. Hafta sonunu denizde geçirmek isteyenler Kuşadası ve Didim'e akın ederken, serin havayı tercih edenler ise yüksek kesimlerdeki yaylalara çıktı.

Bu yıl sıcakların geçen yıllara göre yaklaşık iki hafta gecikmeli başladığı Ege'de, haziran ayının son haftasında hava sıcaklıkları aniden yükselerek mevsim normallerinin üzerine çıktı. Hafta sonunu serinleyerek geçirmek isteyenlerin sahillere akın etmesiyle özellikle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın Güzelçamlı girişinde adım atacak yer kalmadı.

Sabah saat 06.00'dan itibaren araç ve yaya girişine açılan Güzelçamlı Milli Parkı, ücretli olmasına rağmen vatandaşların akınına uğradı. Aydın'ın yanı sıra çevre illerden gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği milli parkta, 2026 yılının en yoğun günlerinden biri yaşandı.

Yediden yetmişe herkesin akın ettiği Güzelçamlı Milli Parkı'nda vatandaşlar gönüllerince eğlenerek hafta sonunun tadını çıkardı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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