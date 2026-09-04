Aydın'da Minik Kaşiflere Kütüphane Belgesi

Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde KÜYAP etkinlikleri kapsamında düzenlenen programlara düzenli olarak katılan çocuklara "Kütüphane Kaşifi Belgesi" verildi.

Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen KÜYAP etkinliklerine düzenli olarak katılım sağlayan çocuklar, "Kütüphane Kaşifi Belgesi" ile ödüllendirildi. Çocukların kitaplarla ve kütüphanelerle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlamak amacıyla düzenlenen KÜYAP etkinlikleri kapsamında, Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde yıl boyunca birbirinden renkli ve eğitici etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinliklere düzenli olarak katılan çocuklar, merakları ve öğrenme istekleriyle dikkat çekti. Etkinliklerin tamamına düzenli katılım sağlayan çocuklara, gösterdikleri ilgi ve çabayı taçlandırmak amacıyla "Kütüphane Kaşifi Belgesi" takdim edildi. Programda çocukların kitaplarla kurduğu bağın önemine dikkat çekilirken, kütüphanelerin yalnızca kitap okunan yerler olmadığı, aynı zamanda çocukların meraklarını geliştirdiği, hayal dünyalarını genişlettiği ve yeni bilgiler keşfettiği alanlar olduğu vurgulandı. Minik kütüphane kaşifleri, aldıkları belgelerle yeni kitaplar ve yeni keşifler için motivasyon kazanırken, etkinlikler çocukların renkli görüntülerine sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı