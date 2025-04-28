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Aydın'da Kremasyon Küpleri ve Oda Mezar Bulundu

Aydın'da Kremasyon Küpleri ve Oda Mezar Bulundu
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Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları sırasında, Roma dönemine ait kremasyon küpleri ve oda mezar bulundu. Kazı çalışmaları devam etmekte.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi'nin yol yenileme çalışması sırasında bulanan kremasyon küplere ilişkin yapılan kazılarda Roma dönemine ait 'oda mezar' ortaya çıkarıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer Mahallesi'nde 25 Nisan'da yol yenileme çalışması yaptı. Bölgenin arkeolojik SİT alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri de çalışmayı yerinde takip etti. Tralleis Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kazı çalışmasında, büyük boyuttaki taşların arasından ölen kişilerin yakıldığı kremasyon küpler çıktı. Ekipler, bugüne kadar yaklaşık 2 metre kadar derine indi. Küplerin içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve küller tespit edildi. Çalışmalar devam ederken kremasyon küplerin bulunduğu alandaki 'oda mezar' ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarının süreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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