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Aydın'da arkeolojik kazılar ve kültürel miras için yol haritası masaya yatırıldı

Aydın'da arkeolojik kazılar ve kültürel miras için yol haritası masaya yatırıldı
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Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, arkeolojik kazıların son durumu, kültürel mirasın korunması ve kazı alanlarının turizme kazandırılması değerlendirildi.

Aydın'da yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının son durumu, kültürel mirasın korunması ve kazı alanlarının turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Aydın'da yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarının son durumu, kültürel mirasın korunması ve kazı alanlarının turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalar, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ele alındı. Aydın Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalışma toplantısına Vali Dr. Osman Varol'un yanı sıra kentte görev yapan kazı başkanları katıldı. Toplantıda, il genelinde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarındaki son gelişmeler değerlendirilirken, Aydın'ın kadim kültürel mirasının korunması, gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülen çalışmalar görüşüldü. Ayrıca kazı alanlarının turizme kazandırılması, ziyaretçi potansiyelinin artırılması ve çalışmaların daha etkin şekilde yürütülmesi amacıyla kurumlar arasında yapılacak iş birliği ile atılacak ortak adımlar da masaya yatırıldı. Toplantıda, Aydın'ın tarihi ve kültürel değerlerinin korunarak turizme kazandırılması için kurumlar arasındaki koordinasyonun önemine vurgu yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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