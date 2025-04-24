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Aydın'da 23 Nisan Coşkusu: Pinhani Grubu Sahne Aldı

Aydın'da 23 Nisan Coşkusu: Pinhani Grubu Sahne Aldı
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Aydın'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Pinhani grubu, Atatürk Kent Meydanı'nda konser verdi. Vatandaşlar, grubun sevilen şarkılarına eşlik ederek coşkulu anlar yaşadı.

Aydın'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Pinhani grubu sahne aldı.

Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde grup, sevilen parçalarını seslendirdi.

Vatandaşlar, konserde grubun şarkılarına eşlik etti.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Kültür Sanat
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