Aydın'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü Sergisi Açıldı
Aydın'da düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan sergi açıldı. Aydın Valiliği tarafından düzenlenen etkinliklerde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından hazırlanan 21 fotoğraftan oluşan sergi, Atatürk Kent Meydanı'nda ziyaretçilere açık olacak.
Aydın'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan sergi açıldı.
Aydın Valiliğince düzenlenen etkinlikler kapsamında Aydın Adnan Menderes Üniversitesince (ADÜ) Atatürk Kent Meydanı'nda 21 fotoğraftan oluşan serginin açılışı yapıldı.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yiğit Menderes, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri sergiyi gezdi.
Protokol üyeleri, AA foto muhabiri ve muhabirlerinin çektiği fotoğraf karelerini tek tek inceledi.
Sergi gün boyunca açık olacak.