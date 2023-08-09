Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleriyle Vatandaşları Buluşturuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kültür sanat aktiviteleriyle buluşması için Mimar Sinan Parkı'nda açık hava sineması etkinliği, Tekstil Park'ta da müzik dinletisi düzenledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Tekstil Park'ta ve Mimar Sinan Parkı'nda kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Aydınlılar, Mimar Sinan Parkı'nda Büyükşehir'in düzenlediği açık hava sineması etkinliği kapsamında 'Çöpçüler Kralı' adlı filmi izledi. Tekstil Park'ta da vatandaşlar için müzik dinletisi düzenlendi.

"ŞEHRİMİZİN KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yaz akşamlarının keyifli geçmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlar, kendilerini kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Etkinlikler ağustos ayı boyunca hız kesmeden devam edecek.