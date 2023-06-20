Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Karacasu'da konser verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 'Yaz Konserleri' etkinlikleri kapsamında Karacasu Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi. Yaz mevsimi boyunca birçok kültür-sanat etkinliğine imza atmayı hedefleyen Aydın Büyükşehir, Yaz Konserleri'nin ilkini Karacasu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledi. Konserler, temmuz ve ağustos aylarında da hız kesmeden devam edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 'Yaz Konserleri' etkinlikleri kapsamında Karacasu Cumhuriyet Meydanı'nda konser verdi.

Yaz mevsimi boyunca birçok kültür-sanat etkinliğine imza atmayı hedefleyen Aydın Büyükşehir, Yaz Konserleri'nin ilkini Karacasu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenledi. Orkestranın sahne performansına eşlik eden vatandaşlar, gece boyunca eğlendi. Solist Efe Dumancı'nın canlı performansı ise Karacasululardan beğeni topladı.

Yaz Konserleri, temmuz ve ağustos aylarında da hız kesmeden devam edecek. Konserler, 2 Temmuz'da Nazilli Sümerpark'ta, 4 Temmuz'da Atça Cumhuriyet Meydanı'nda, 5 Temmuz'da Sultanhisar Cumhuriyet Meydanı'nda ve 10 Temmuz'da Kuşadası Balıkçılar Meydanı'nda sürecek.