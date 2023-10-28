Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk Resimleri Sergisi Açtı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP milletvekilleri ve Atatürkçü Düşünce Derneği ile birlikte Atatürk Resimleri Sergisi'nin açılışını yaptı. Sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraflar sergileniyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şube Başkanı Nüket Akgönül Yoğurtçu ile birlikte "Atatürk Resimleri Sergisi"nin açılışını yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü birçok etkinlik düzenleyerek kutlayan Büyükşehir Belediyesi, ADD iş birliğiyle bir resim sergisi düzenledi. Çerçioğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül, Evrim Karakoz, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şube Başkanı Nüket Akgönül Yoğurtçu ile birlikte açılışını yaptığı sergide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitlerin sunulduğu fotoğraflar yer alıyor.

Açılışta konuşan Çerçioğlu, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçlu olduklarını söyledi. Çerçioğlu, "Bugün bir kadın olarak demeç verebiliyorsam bu Atatürk'ün sayesindedir" dedi.

Atatürk Kent Meydanı'ndaki Aydın Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergi, 17 Kasım Cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.