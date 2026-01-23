Haberler

Ayder Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı ve dronla görüntülendi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası beyaza büründü.

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürdü.

Çamlıhemşin ilçesindeki önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Beyaza bürünen yaylada oluşan kar manzarası dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Kültür Sanat
