Ayder Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu
Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı ve dronla görüntülendi.
Rize'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürdü.
Beyaza bürünen yaylada oluşan kar manzarası dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Bülent İsmailoğlu - Kültür Sanat