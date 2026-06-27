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Ayder'de boğa güreşleri sağanak yağışa rağmen heyecanlı başladı

Ayder'de boğa güreşleri sağanak yağışa rağmen heyecanlı başladı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 30. kez düzenlenen Ayder Galerdüzü Kültür, Sanat ve Doğa Şenliği, sağanak yağışa rağmen boğa güreşleriyle başladı. Farklı kategorilerdeki karşılaşmalar gün boyu sürdü.

Bu yıl 30.'su düzenlenen geleneksel Ayder Galerdüzü Kültür, Sanat ve Doğa Şenliği sağanak yağış altında da olsa heyecanlı başladı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası Galerdüzü mevkiinde düzenlenen Geleneksel Ayder Galerdüzü Kültür, Sanat ve Doğa Şenliği'nin ilk gününde boğa güreşleri heyecanı başladı. Karadeniz'in en önemli kültürel organizasyonları arasında yer alan etkinlik, bu yıl da boğa sahiplerini ve güreş tutkunlarını bir araya getirdi. Şenliğin ilk gününde arenaya çıkan boğalar, izleyenlere çekişmeli mücadeleler sunarken sabah saatlerinde başlayan organizasyonda farklı kategorilerde gerçekleştirilen karşılaşmalar gün boyunca devam etti. Güreş alanında zaman zaman büyük heyecan yaşanırken, boğa sahipleri de hayvanlarını desteklemek için arena çevresinde yerlerini aldı. Bölgede etkili olan sağanak yağış, etkinliğe katılımı olumsuz etkilese de sonrasında doğan güneş boğa güreşi tutkunlarını arenaya getirtti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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