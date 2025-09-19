Ayanlar Höyük'te Kazı Çalışmaları Başladı

AYANLAR HÖYÜK'TE KAZI ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI

Şanlıurfa'da Taş Tepeler Projesi kapsamında Ayanlar Höyük'te yürütülecek kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Japonya Prensesi Akiko Mikasa'nın katılımıyla başlatıldı. Bakan Ersoy ve Prenses Akiko, Şanlıurfa'daki programları çerçevesinde Ayanlar Höyük'ünü ziyaret etti. Mahalle sakinleri ve kent protokolü tarafından karşılanan heyet, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Konuşmasında Ayanlar Höyük'ün Göbeklitepe ve Karahantepe gibi bölgenin en büyük höyüklerinden biri olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, 2021'de başlatılan Taş Tepeler Projesi'nin dünya arkeolojisine yeni ufuklar açtığını belirtti.

Bakan Ersoy "İnsanlığın medeniyet yürüyüşüne dair bilinenleri değiştiren ve ortak geçmişimize yeni bir bakış açısı kazandıran topraklardayız. Burada vurulan her kazma darbesiyle geçmişle aramızdaki bilinmezlik duvarı biraz daha yıkılmakta, her fırça darbesiyle binlerce yıllık geçmişin üstünü örten gölgeler ortadan kalkmaktadır."

Proje kapsamında 2025 yılı itibarıyla 15'i Türk, 21'i yabancı olmak üzere 36 akademik kurumun görev aldığını, bu yıl projede 219 bilim insanı ve öğrencinin çalıştığını ifade eden Bakan Ersoy, Ayanlar Höyük'ün bölgedeki en uzun süre iskan gören yerleşim alanı olarak bilindiğini kaydetti.

TÜRK-JAPON KÜLTÜREL İŞBIRLIĞINE VURGU

Bakan Ersoy, Kırşehir'de 39 yıl önce Japon Prens Takahito Mikasa tarafından başlatılan Kaman-Kalehöyük kazılarını hatırlatarak, Ayanlar Höyük kazılarının da Prenses Akiko'nun ilk kazma darbesiyle başladığını söyledi.

"Mikasa ailesinin üç nesildir devam eden çabalarıyla Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ve Mikasanomiya Anı Bahçesi Türk-Japon dostluğunun sembolleridir. Bugün burada birlikte kazıya başlamak, bu dostluğa yeni bir iz bırakmak anlamı taşımaktadır."

Prenses Akiko da törende yaptığı konuşmada, Ayanlar Höyük'teki kazılara Japon ekibinin dahil olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti:

"Tarihi yeniden yazacak keşifler ortaya çıkarması beklenen bu ören yerinde Japon ekibinin yer almasından gurur duyuyorum. Kazı başlama törenine katılarak bu projeye küçük de olsa katkıda bulunabildiğim için çok mutluyum."

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve Prenses Akiko, Ayanlar Höyük'te sembolik ilk kazmayı vurarak çalışmaların resmi başlangıcını yaptı.