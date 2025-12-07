Avrupa müze ödüllü Eskişehir Odunpazarı Modern Müze'de 'Ferahfeza' sergisi açıldı

ESKİŞEHİR'de, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma'ya yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Avrupa müze ödüllü Odunpazarı Modern Müze'de (OMM), sofranın kültürel hafızadaki yerini anlatan ve 93 eserden oluşan 'Ferahfeza' sergisi açıldı.

Eskişehir'de, 2019 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu bölgede, koleksiyoner Erol Tabanca tarafından yaptırılan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'in (KKAA) tasarladığı Odunpazarı Modern Müze (OMM) yeni bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor. Tarihi evlerin yer aldığı bölgede beton yerine ahşap tasarımı merkezine alan müzede 'Ferahfeza' ismiyle Yağmur Elif Ertekin'in küratörlüğünü üstlendiği sergide farklı ülkelerden 46 sanatçının 93 eseri sanatseverlere sunuldu. İnsanları bir araya getiren 'Sofra' temasını merkeze alan sergide Abdülmecid Efendi, Ara Güler, Gülsün Karamustafa, Neşe Erdok, Fikret Mualla, Etel Adnan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu sanatçıların eserleri yer aldı. Sergide kutlamalar, yas, dostluk, komşuluk, flört ve paylaşılan anlar gibi hayatın ortak duygularını sanat aracılığıyla izleyiciye aktarılırken, yemek kültürünün yalnızca bir sofra düzeni değil, aynı zamanda toplumların hafızası, ritüelleri ve sosyal ilişkilerinin taşıyıcısı olduğuna vurgu yapılıyor.

'TÜM İNSANİ DUYGULARI KUTLAYAN BİR SERGİ'

Serginin küratörü Yağmur Elif Ertekin, 'Ferahfeza' sergisinin insan deneyiminin ortak paydasına odaklandığını belirterek, "Ferahfeza sergisi tüm insani duyguları kutlayan ve sofranın evrensel coşkusunu bizlere anlatan bir sergi. Farklı coğrafyalardan 46 sanatçının 93 tane eseri bulunuyor. Tüm sanat severleri bu sergiyi deneyimlemek için Odunpazarı Modern Müze'ye bekliyoruz" dedi.

'GEZSN HERKESİN MUTLU ÇIKACAĞI BİR SERGİ OLACAK'

OMM'un kurucusu iş insanı ve mimar Erol Tabanca ise serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Çok mutluyuz çünkü Eskişehir'de bir serginin daha başlangıcını yapıyoruz. 5 yıl önce açılan müzemiz bu yıl 6'ncı yılına giriyor. Yeni sergi oluşturduk, bu 8'inci sergimiz oldu. Bu sergi daha çok yemek içme kültürü, sohbet ve dostluk üzerine daha yumuşak, insanlara daha keyif verecek bir sergi. Eminim ki gezen insanların hem keyif alacağı hem de mutlu olarak çıkacağı bir sergi olacak. Hem bizim kültürümüzde hem uluslararası kültürde yeme içme aynı zamanda sohbet içeren bir alan. Sohbet de dostluğu getiriyor, dolayısıyla böyle bir sergide buna hizmet eder diye düşünüyorum" şeklinde konuştu. Ferahfeza sergisinin 13 Eylül 2026 tarihine kadar ziyaret edilebileceği belirtildi.

AVRUPA MÜZE ÖDÜLLÜ

Eskişehir'de, iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü Japon mimar Kengo Kuma'ya yaptırılan Odunpazarı Modern Müze, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Müze, ARTNews'in yayımladığı '100 yılın en iyi 25 müze binası' listesinde 21'inci sırada yer alırken, Avrupa Müze Forumu'nca (EMF) '2021 Avrupa'da Yılın Müzesi Ödülleri'nde 'özel takdir ödülü' kazanmıştı.