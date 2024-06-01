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Atık malzemeler engelli öğrencilerin elinde esere dönüştü

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Karaman'da engelli öğrencilerin atık malzemelerden yaparak sergiledikleri eserler büyük beğeni kazandı. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Mevlana Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişimi Destekleme Programı çerçevesinde oluşturulan 'Engelli Dinlenme Evi Projesi' Sergisi Halk Eğitimi Merkezi ek binasında Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in de katıldığı bir törenle açıldı.

Atık malzemeler engelli öğrencilerin elinde esere dönüştü

KARAMAN - Karaman'da engelli öğrencilerin atık malzemelerden yaparak sergiledikleri eserler büyük beğeni kazandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Mevlana Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişimi Destekleme Programı çerçevesinde oluşturulan "Engelli Dinlenme Evi Projesi" Sergisi Halk Eğitimi Merkezi ek binasında Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in de katıldığı bir törenle açıldı. Engelli öğrencilerin atık malzemeleri değerlendirerek ahşap yakma, ahşap boyama, dikiş, sepet örme gibi yöntemlerle 1 yıl içerisinde özenle hazırladıkları eserler ise açılışa katılanların büyük beğenisine kazandı.

Eseri yaparken çok mutlu oldum

Eserleri yaparken çok mutlu olduğunu ifade eden özel eğitim öğrencisi Kübra Kılıçarslan, "Özel eğitim okulunda kurslarda etkinlikler yapıyoruz. Pirinçleri kullanarak yaptığım bu eseri boyadık ve bu ortaya çıktı. Yapımı uzun sürdü. Eseri yaparken çok mutlu oldum. Sergide yer aldığı için de çok heyecanlıyım" dedi.

Burada çok iyi arkadaşlarım var

Özel eğitim öğrencisi Hamza Bayır da, hamurdan ve ağaçtan yaptığı eseri anlatarak, "Bunu yapmamız boyaması ile beraber 2 saati buluyor. Mantarları yapıştırıcı ile yapıştırdık ve sonrasında boyadık. Valimiz geldiği için de çok mutluyum. Burada çok iyi arkadaşlarım var" diye konuştu.

Çocukların sayesinde biz de eğitim alıyoruz

Özel eğitim öğrencisi Celal Yüksel'in annesi Gülcan Yüksel ise, "Burada böyle bir sergi olduğu için çok mutluyuz. Burada çocuklar ellerinden geldiği kadar el işi eserler yapıyorlar. Öğrenciler buraya geldikleri için çok mutlu ve hocamızdan da memnunuz. Ben 1999 senesinde çocuğumu eğitime başlattım ve çocuğum şuanda 30 yaşına geldi ve eve kapanmadı. Hemen hemen buradaki tüm çocukların aileleri ile de arkadaşız. Çocukların sayesinde biz de eğitim alıyoruz ve eve kapanmıyoruz" dedi.

40 yaşında öğrencim de var

Halk Eğitim Merkezi'nde özel eğitim öğretmeni olan Ayşe Uçkaç, "Özel eğitim öğrencileri ile birlikte burada branşımızı icra ediyoruz. El sanatları branşında geri dönüşüme dair ürünler yapıyoruz. Her sene gerçekleştirdiğimiz gibi sene sonunda özel eğitim öğrencilerimizin yaptığı ürünlerin bulunduğu sergimizi gerçekleştiriyoruz. Ben bu sene Halk Eğitim Merkezi Özel Eğitim bölümünde çalışma yılı olarak 9 yılımı tamamladım. Öğrencilerimiz kendi yapabildikleri ölçüde buldukları her türlü malzemeyi değerlendirerek boyama, kesme ve yapıştırma ile bir ürün ortaya çıkarıyor. Çöpe atılmış her türlü şey burada bir esere dönüşüyor. Çok mutluyuz, çocuklarımız da çok sevindi. Vali beyin gelmesi bizim için çok önemli, değer görmek ayrı bir mutluluk. Genelde 18 yaş sonrasında çocukların gidecek hiçbir yeri olmuyor ve buraya geldikleri zaman hem aileler dinleniyor hem çocuklar bir etkinliğe katılarak zaman geçirebiliyorlar, birbirleriyle arkadaş olabiliyorlar, el becerileri ve motor becerileri gelişiyor. Buraya gelen ve etkinliklere katılan çocukların kendileri de çok memnun. Bizler de çok memnunuz çünkü bu işi severek yapmak ayrı bir memnuniyet veriyor. Okulumuzda özel eğitim bölümünde 25 öğrencimiz ve 3 sınıfımız var. Her sene öğrenci sayımızda değişiklik oluyor. Buraya gelen öğrencilerin yaşı 18'den başlıyor ve bir sınırı yok çünkü 40 yaşında öğrencim de var 22 yaşında öğrencim de var" diye konuştu.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim engelli bireylerle sohbet ederek yaptıkları eserleri yakından inceledi ve el emeklerinden dolayı tüm kursiyerlere teşekkürlerini iletti.

Sergi açılışına Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı, daire müdürleri ile kursiyerler ve davetliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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