Atatürk'ün Ölümünün 85. Yılı Didim'de Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. Yıldönümü dolayısıyla, Didim Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi (DİGEM) Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen anma programına Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Zeynel Şener, İbrahim Metin Başer, Belediye Meclis üyeleri ve Didimli vatandaşlar katıldı.

Anma programında konuşma yapan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85.yılı bugün. Kendisinin de söylediği gibi "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ama yüce Atatürk'ümüzün kurduğu çağdaş, laik Türkiye Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak" dedi.

Başkan Atabay, "Hepimizin bilmesi gereken bir şey var, özellikle son yıllarda, Atatürk'ümüzü unutturmaya çalışan, onun kurduğu bu çağdaş, laik devleti başka şekillere çevirmeye çalışan birtakım insanlar, gruplar mevcut. Kendilerini zaman zaman çok güçlü hissedebilirler ama bize düşen görev onlara bu alanı boş bırakmamak için gençlere Atatürk'ün bir ülkeyi nereden alıp nereye getirdiğini, bize ne bıraktığını ve bunun kıymetini bilmemiz gerektiğini, bunu nasıl koruyacağımızı öğretmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi'nin organize ettiği anma programı kapsamında, besteci, söz yazarı ve müzikolog Serap Yenici tarafından piyano eşliğinde Atatürk'ün iç dünyasını anlatan müzikli sunum gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Serap Yenici Atatürk'ün hayatını anlatırken, Atatürk'ün sevdiği birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programın sonunda, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, sanatçı Serap Yenici'ye çiçek takdim etti. - AYDIN