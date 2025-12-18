Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yılına özel konser düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Atatürk'ün Edirne'ye Gelişi Anısına" konser programı düzenleyecek.

Topluluktan yapılan açıklamaya göre, solistler Muharrem Fadıl Atik ve Dilek Sıla Bağdatlı, topluluğun Kaleiçi semtindeki binasında sahne alacak. Konser, 21 Aralık Pazar günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 95. yılı dolayısıyla düzenlenecek konsere girişler ücretsiz olacak.