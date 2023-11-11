Atatürk'ün Ebediyete İntikalinin 85. Yılı SANKO Üniversitesi'nde Anıldı

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında SANKO Üniversitesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi Çakar, "10 Kasım Ata'mızı kaybettiğimiz gün değildir. Fikirlerine daha sıkı bağlandığımız gündür" dedi.

"Kasım'da Ölümsüz Aşk" konulu sunum yapan Prof. Dr. Çakar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıllık kısa ömrünü, işgal altındaki yurdu İngilizlerden, Fransızlardan, İtalyanlardan, Ruslardan ve Yunanlılardan kurtarmak amacıyla yoksulluk içinde uzun savaşlarla geçirdiğini söyledi.

Atatürk'ün ileri görüşlülüğü, irade ve cesareti, azim ve kararlılığı ile ülkesini muasır medeniyetler seviyesine ulaştırmak için her türlü donanım ve bilgiye sahip, sadece Türk tarihine değil dünya tarihine de damga vuran büyük bir önder olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çakar, şöyle devam etti: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vatan topraklarını parçalamaya çalışanlara ve kutsal değerlerimize el uzatanlara karşı milletimize en zor zamanlarında liderlik yapmış, birlik ve beraberlik içerisinde istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştırmıştır. Yurdumuzu düşmanlardan temizledikten sonra, aziz milletimizin ilim ve fen ışığında, yeniliklere açık, modern ve çağdaş insanlar olarak yetişmesi için devrimlerle, fabrika kuruluşlarıyla harcayan Ata'mızın toprakta değil, her Türk'ün kalbinde ölümsüz bir aşkla yaşadığını hatırlatmak istiyorum."

Cumhuriyetin ilanından sonra çağdaş ve laik bir Türkiye için Atatürk'ün yaptığı devrimleri de anlatan Prof. Dr. Çakar, şunları kaydetti: "Atatürk'ün 'En büyük eserim!' dediği en büyük mirasımız olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak ve O'nun ilke ve inkılapları ışığında tam 100 yıldır olduğu gibi bundan sonra da ilelebet payidar kalmasını sağlamak hepimizin vatandaşlık görevidir. Vatanı ve milleti için canı pahasına yaptığı fedakarlıklarla, kalplerimize ölümsüz bir aşkla yerleştirdiğimiz Atatürk'ümüzü ebediyete intikalinin 85'inci yılında bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

Tören, üniversite tarafından hazırlanan ATA'M video gösterimi eşliğinde Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencileri Ali Tuna İnce ve Abdurrahman Yiğit, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Okyanus Çelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Nida Kaya'nın Orhan Seyfi Orhon'un 'Gazimize' adlı şiiri seslendirmesinin ardından, katılımcıların Atatürk köşesindeki anı defterine duygu ve düşüncelerini yazmaları ve karanfil bırakması ile son buldu.

Sosyal ve Kurumsal Hizmetler Müdürlüğü ile Edebiyat Kulübü tarafından SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda düzenlen törenin sunuculuğunu Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Ece Nida Kabakcı üstlendi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Türkan Pasinlioğlu, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Deniz Mıhçıoğlu, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Genel Müdür Yardımcıları Rabia Ağar, Hüseyin Söylemez, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP