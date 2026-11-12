Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Atatürk'ün 56 gün geçirdiği TCG Savarona'da kişisel eşyaları sergileniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürk'ün hayatının son döneminde 56 gün geçirdiği TCG Savarona'da kişisel eşyaları ve geminin tarihi mirasını yansıtan eserler sergileniyor. Atatürk'ün takım elbisesi, şapkaları, bastonu ve bavulu ile kamarasındaki yatak, bornoz ve terlikler sergileniyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatının son döneminde 56 gün geçirdiği TCG Savarona'da, Atatürk'e ait kişisel eşyalar ve geminin tarihi mirasını yansıtan eserler sergileniyor.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında kullandığı TCG Savarona, kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının ardından tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Gemide oluşturulan sergi alanlarında Atatürk'ün takım elbisesi, şapkaları, ayakkabıları, bastonu ve kitaplarını taşıdığı bavulun yanı sıra kullandığı yazı takımı, sigara kutuları ve kişisel eşyaları yer alıyor.

Atatürk'ün kamarasında yatağı, bornozu ve terlikleri sergilenirken, Atatürk Kütüphanesi'nde ise manevi kızı Afet İnan'a mektup yazdığı an hiperreal bir mankenle canlandırılıyor. Gemide ayrıca 1931 yılından kalma orijinal çan, tarihi fotoğraflar ve Savarona'ya ait çeşitli hatıra eserleri bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı anketinin sonucu

İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı anketinden çıkan sonuç

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci
Kırıkkale'de kömür alarmı! 2 firmaya ceza yağdı

Bakanlık denetiminde gerçek ortaya çıktı! 2 firmaya ceza yağdı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi

Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında büyük şok
Emine Erdoğan: Sıfır atık anlayışını yaşam kültürümüzün parçası haline getirmeliyiz

Emine Erdoğan'dan dünyaya çağrı! Liderlere mesajı dikkat çekti
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi31

Sağlıkçılar da bunu yaparsa! Doktor ve hemşire birbirine girdi
Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu23

Beyaz Saray yakınlarında silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu
KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı! İşte sorgulama ekranı

KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı! İşte sorgulama ekranı