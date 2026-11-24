Samsun'un Atakum ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan resim kursuna katılan 73 yaşındaki Aliye Kaya ile 70 yaşındaki Hatice Say, emeklilik dönemlerini sanatla değerlendiriyor.

Atakum Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren resim kursu, farklı yaşlardan kadınları sanat çatısı altında buluşturuyor. Emekliliklerinin ardından kursa katılmaya karar veren Aliye Kaya ve Hatice Say, resim yapmanın kendilerine mutluluk verdiğini ve sosyal hayatlarına katkı sağladığını ifade ediyor. Fırçalarıyla birbirinden farklı eserler ortaya çıkaran kursiyerler, evlerini de yaptıkları tablolarla süslüyor.

"Evim sergi gibi oldu"

Resim kursuna katıldıktan sonra hayatında güzel değişiklikler yaşadığını belirten 73 yaşındaki Aliye Kaya, "Evde sıkılan hanımlar buraya gelsin. Burada fırçalarla kendime geldim. Evim sergi salonu gibi oldu. Çocuklarıma da resimlerimi veriyorum, her yerde tablolarım asılı. Elim çok hızlı, en büyük tabloyu 1-2 haftada yapabiliyorum" dedi.

Emekli öğretmen olan 70 yaşındaki Hatice Say ise kurs sayesinde zamanını verimli geçirdiğini belirterek, "Burada zamanımı güzel geçiriyorum. İnsanın sevdiği şeyi bulması çok kıymetli. Evde oturmayın, sanat güzeldir" ifadelerini kullandı.

"Onlarla çalışmak çok keyifli"

Kurs eğitmeni Elif Kılınç, kursiyerlerin enerjisi ve yeteneklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kursiyerlerimiz çok yetenekli ve hayat dolular. Onlarla çalışmak çok keyifli" diye konuştu.

Atakum Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Gödek de kursun kadınlara hem sosyalleşme hem de yeteneklerini ortaya çıkarma fırsatı sunduğunu belirtti. Yılsonunda sergi açmayı planladıklarını kaydeden Gödek, "Burada hem sosyalleşiyorlar hem de güzel işler çıkarıyorlar. Yıl sonu sergisi açacağız. Hanımlarımız çok yetenekli. Onlara tüm imkanları sunmaya çalışıyoruz, onlar da harika işler yapıyorlar" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı