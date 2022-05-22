Asırlık su değirmeni harabeye döndü - Haberler

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Asırlık su değirmeni harabeye döndü

İhlas Haber Ajansı - Hasan Eryılmaz - Kültür Sanat
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Asırlık su değirmeni harabeye döndü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan 200 yıllık su değirmeni bakımsızlıktan ve ilgisizlikten dolayı harabeye döndü.

Asırlık su değirmeni harabeye döndü

MALATYA - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan 200 yıllık su değirmeni bakımsızlıktan ve ilgisizlikten dolayı harabeye döndü.

Akçadağ ilçesine bağlı Resuluşağı Mahallesi Enlig mezrasında bulunan üst bölümü ev olarak kullanılan ve 200 yıllık olduğu belirtilen su değirmeni bakımsızlıktan ve ilgisizlikten dolayı yıkılıyor. Su değirmeninin iki asır önce kerpiçten inşa edilerek Resuluşağı ile birlikte altı mahalleye hizmet verdiğini ve uzun bir süredir kullanılmadığını aktaran Resuluşağı eski Mahalle Muhtarı Battal Özer, " Bu değirmen un öğüten değirmendi, bulgur değildi ve en az 200-250 yıllık bir değirmendi. Derinboğaz, Aliçeri, Kozalak, Bağköyü, Doğanlar mahalle sakinleri hayvanlarla gelir unlarını burada öğütürdü. Üst katı ev olan değirmen gücü yetmeyince yıkıldı" dedi

Güvenlik nedeniyle değirmenin ziyarete kapatıldığını ve bölgede su kaynağı sorunu olmadığını belirterek yetkililerden yapının restore edilmesi talebinde bulunan Özer," Kayalardan çıkan kaynak suyla bu değirmen vatandaşlara un öğütüyordu. Eskide motor değirmeni yoktu. Bu değirmenimizi yetkililer restore ederek tekrar faaliyete geçirirse vatandaşlar yine gelir ununu öğütür" diye konuştu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Kültür Sanat

Malatya, Akçadağ, su, Kültür Sanat, Haberler

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