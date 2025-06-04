Asırlık Şeyh Musa Dede Türbesi Bakımsızlık ve Kaçak Kazılarla Yok Olma Tehlikesinde

Asırlık türbe bakımsızlık ve kaçak kazılarla yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Şeyh Musa Dede Türbesi, bakım eksikliği ve defineciler tarafından yapılan kaçak kazılar nedeniyle tarihi ve kültürel dokusunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Çambaşı köyünde bulunan Şeyh Musa Dede Hazretleri'nin mezarının yer aldığı türbe, yıllar içinde düzenli bakım yapılmadığı için doğal etkenlerin de etkisiyle zarar gördü. Türbenin bakımsız hali, definecilerin hedefi haline geldi. Köy sakinlerinden Saim Çakmak, "1553 yılında doğan ve bu bölgede yaşamış olan Musa Fakih Hazretleri'nin türbesi zamanla dikenli otlar ve teller arasında görünmez hale geldi. Bu türbeye geçmişte büyük önem verilirdi. Bugün ise terk edilmiş durumda. Yetkililerden ricamız, türbenin bakımının yapılması ve bu tarihi mirasa sahip çıkılmasıdır" ifadelerini kullandı.