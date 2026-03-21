Sivas Valiliği Aşık Veysel'in vefatının 53. yılına özel klip hazırladı

Sivas Valiliği, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 53. yılına özel bir klip hazırladı. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte Aşık Veysel'in son şiiri ve 'Kara Toprak' isimli eseri seslendirilerek anıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, karanlığı ışığa, acıyı türküye dönüştüren büyük gönül insanı Aşık Veysel'in, sazıyla sözüyle bu toprakların ruhunu kendilerine miras bıraktığı belirtildi.

Her dizesinde Anadolu, her ezgisinde insan olduğu kaydedilen açıklamada, "Aşık Veysel Şatıroğlu'nu vefatının yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve Aşık Veysel'in yazdığı son şiiri okuduğu, "Kara Toprak" isimli eserini seslendirdiği klip kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kaynak: AA / Halife Yalçınkaya
