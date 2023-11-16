Aşık Veysel'in anma programı düzenlenecek

Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50. yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek anma programında Feryal Öney ve Erdal Akkaya sahne alacak.

Aşık geleneğinin en büyük temsilcilerinden halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 50. yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek program ile anılacak. 17 Kasım 2023 tarihinde saat 20.00'de Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilecek 'Dostlar Beni Hatırlasın' adlı anma töreninde Feryal Öney ile Erdal Akkaya sahne alacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, aşık geleneğinin en önemli temsilcilerden olan halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 50. yılında anma programı düzenleyecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, usta sanatçıyı saygıyla anmak ve sanatın izlerini gelecek nesillere taşımak amacıyla Aşık Veysel'i anma konserini 17 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Gençlik Parkı'nda gerçekleştirecek.

AŞIK VEYSEL HAYAT VERDİĞİ TÜRKÜLERLE ANILACAK

'Dostlar Beni Hatırlasın' adlı konserde Feryal Öney ve Erdal Akkaya, Aşık Veysel'in hayat verdiği türküleri seslendirecek.

Zeugma Senfoni Orkestrası'nın da yer alacağı anma programında, Orkestra Şefliğini Kemal Gününç yapacak.